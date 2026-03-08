A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu a fost la un pas de un gol fabulos cu Inter Miami! +6 foto
Foto: Getty Images
Stranieri

A jucat contra lui Messi FOTO. Louis Munteanu a fost la un pas de un gol fabulos cu Inter Miami!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 09:37
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 11:43
  • DC United - Inter Miami 1-2. Louis Munteanu (23 de ani), atacantul gazdelor, a bifat 30 de minute în partida cu echipa la care joacă Lionel Messi (38 de ani).
  • Care sunt cifrele vârfului român și ce performanță a fost aproape să reușească Messi, mai jos.

Louis Munteanu a bifat a treia apariție oficială pentru DC United, după ce a fost transferat de la CFR Cluj în schimbul sumei de 7 milioane de dolari.

DC United - Inter Miami 1-2. Louis Munteanu a jucat contra lui Lionel Messi

Inter Miami a deschis scorul în minutul 17, după un șut perfect la colțul lung expediat de Rodrigo de Paul. 10 minute mai târziu, Lionel Messi a mărit avantajul pentru campioana en-titre din MLS.

Mateo Silvetti i-a pasat lui Messi printre fundașii lui DC United, argentinianul a preluat mingea în interiorul careului și l-a lobat pe portarul Sean Johnson.

Messi a reușit al treilea gol al sezonului, după trei etape, ajungând la 899 de reușite în întreaga sa carieră. Astfel, argentinianul mai are nevoie de un singur gol pentru a ajunge la borna 900.

Golul lui Lionel Messi în DC United - Inter Miami. Foto: captură X/@centregoals
Golul lui Lionel Messi în DC United - Inter Miami. Foto: captură X/@centregoals

Galerie foto (6 imagini)

Golul lui Lionel Messi în DC United - Inter Miami. Foto: captură X/@centregoals Golul lui Lionel Messi în DC United - Inter Miami. Foto: captură X/@centregoals Golul lui Lionel Messi în DC United - Inter Miami. Foto: captură X/@centregoals Golul lui Lionel Messi în DC United - Inter Miami. Foto: captură X/@centregoals Golul lui Lionel Messi în DC United - Inter Miami. Foto: captură X/@centregoals
+6 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 61, Louis Munteanu și-a făcut apariția pe teren. Atacantul român l-a înlocuit pe Gabriel Pirani, la scorul de 2-0 în favoarea celor de la Inter Miami.

Momentul când Louis Munteanu a intrat pe teren. Foto: captură Apple TV Momentul când Louis Munteanu a intrat pe teren. Foto: captură Apple TV
Momentul când Louis Munteanu a intrat pe teren. Foto: captură Apple TV

După doar două minute de la intrarea sa pe teren, Louis Munteanu a fost aproape să înscrie, după o execuție spectaculoasă.

În urma unei centrări la colțul lung, mingea a ajuns Jackson Hopkins. Dintr-o poziție dificilă, americanul i-a pasat lui Louis Munteanu. Românul a reluat mingea pe spate, cu boltă, dar aceasta a trecut puțin pe lângă bara laterală a porții.

Louis Munteanu, aproape să înscrie în meciul DC United - Inter Miami. Foto: captură YouTube/Major League Soccer
Louis Munteanu, aproape să înscrie în meciul DC United - Inter Miami. Foto: captură YouTube/Major League Soccer

Galerie foto (7 imagini)

Louis Munteanu, aproape să înscrie în meciul DC United - Inter Miami. Foto: captură YouTube/Major League Soccer Louis Munteanu, aproape să înscrie în meciul DC United - Inter Miami. Foto: captură YouTube/Major League Soccer Louis Munteanu, aproape să înscrie în meciul DC United - Inter Miami. Foto: captură YouTube/Major League Soccer Louis Munteanu, aproape să înscrie în meciul DC United - Inter Miami. Foto: captură YouTube/Major League Soccer Louis Munteanu, aproape să înscrie în meciul DC United - Inter Miami. Foto: captură YouTube/Major League Soccer
+7 Foto
labels.photo-gallery

Golul celor de la DC United a fost reușit de israelianul Tai Baribo, în minutul 75.

6,2
este nota primită de Louis Munteanu, conform Sofascore

Cifrele lui Louis Munteanu în meciul cu Inter Miami:

  • 3 șuturi
  • 21 de atingeri
  • 1 dribling reușit
  • 12/13 pase precise
  • 1 intercepție
  • 4 faulturi

În urma rezultatului din etapa 3, Inter Miami ocupă locul 4 în MLS, cu 6 puncte, în timp ce DC United se poziționează pe locul 8, cu 3 puncte.

În acest sezon, Louis Munteanu a mai jucat în meciurile cu Philadelphia (1-0, 20 de minute) și Austin (0-1, 12 minute).

Rezumat VIDEO. DC United - Inter Miami 1-2

