Opinii

Dan Udrea Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 11:03
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 16:45
  • Un antrenor care nici n-a fost bine instalat a fost deja abandonat.
  • Două imagini memorabile de la Dinamo-CFR 2-1.

Daniel Pancu a semnat cu CFR în această săptămână, dar nu a stat pe bancă la meciul cu Dinamo.

A văzut meciul din tribună. Acolo unde a fost personaj principal într-un film care tot rulează în fotbalul nostru: antrenorul e bun și e sprijinit când sunt rezultate. Când nu sunt, atunci e lăsat singur.

Două scene surprinse pe transmisiunea TV a meciului arată în toată splendoarea cum trebuie să se descurce și ce trebuie să îndure un antrenor.

PRIMA IMAGINE: La 1-0 pentru CFR, Pancu nu mai făcea față felicitărilor și celor care erau prin preajma lui.

A DOUA IMAGINE. La 2-1 pentru Dinamo, toți s-au evaporat, iar Pancu a rămas singur. Nimeni pe lângă el, nici măcar o consolare nimic.

Imaginea cu Pancu țintuit în scaun, în fața lojei CFR-ului, cu paharele de vin goale, în spatele lui, pe masa din interior, definește condiția antrenorului: ești împreună cu ceilalți când trebuie să împarți succese. Rămâi singur când trebuie să suporți eșecuri.

Nici n-a fost bine instalat și Pancu a făcut cunoștință cu această mentalitate din Balcani: te interesează antrenorul sau, în general, un angajat, doar pentru a împărți cu el triumful.

Chiar zilele trecute văzusem undeva o imagine, care explică mai bine decât orice cuvinte această situație.

Sprijinul pe care-l primești Felicitările Sprijinul pe care-l primești Felicitările
Sprijinul pe care-l primești Felicitările

Priviți-o și gândiți-vă dacă ea nu merge aplicată perfect în fotbalul nostru. Și, din păcate, nu numai în fotbal!

