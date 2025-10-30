Pancu a fost prezentat  Fostul selecționer a preluat oficial CFR Cluj, dar nu va debuta cu Dinamo! Reacția dură a fanilor
Daniel Pancu. Foto: Facebook, @Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Publicat: 30.10.2025, ora 15:17
Actualizat: 30.10.2025, ora 15:35
  • Daniel Pancu (48 de ani) este oficial noul antrenor al celor de la CFR Cluj.

Vicecampioana din sezonul trecut ocupă locul 13 în Superliga, cu 13 puncte acumulate, iar Pancu are misiunea de a redresa parcursul negativ din acest sezon.

Pancu a fost numit oficial antrenorul lui CFR Cluj

„Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor

Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi!”, a notat clubul, într-un comunicat.

În următorul meci, CFR Cluj va întâlni Dinamo vineri, 31 octombrie, de la ora 20:30.

Totuși, Daniel Pancu nu își va face debutul pe banca tehnică în acest meci, ci va prelua echipa sâmbătă, după derby-ul cu „câinii”, conform anunțului clubului.

„Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo”, a transmis CFR.

Unii fani ai fotbalului au salutat decizia CFR-ului și o privesc cu optimism:

  • „Poate acum se schimbă ideile de joc și o să jucăm mai mult pe atac”
  • „A doua veste bună după numirea domnului Mureșan”
  • „Să sperăm că are ambiția să jucăm altceva, e un antrenor tânăr care cunoaște fotbalul, dar la CFR e greu”
  • „Bine că scăpăm de ciorbe reîncălzite (Petrescu, Mandorlini, Conceicao)”
  • „Trebuia demult făcută mișcarea asta, imediat după ce a plecat Dan Petrescu!”, au fost câteva dintre reacțiile pozitive ale suporterilor

Alți suporteri s-au arătat sceptici de aducerea lui Daniel Pancu la CFR Cluj

  • „Mare antrenor, multe performanțe!”
  • „5 meciuri, maxim”
  • „E o problemă la Pancu: trebuie calmat în privința cartonașelor galbene și roșii. Aici seamănă cu Dan Petrescu. Și la națională a luat cartonașe, grijă mare, e cam nervos”
  • „Peste 2 săptămâni vă anunțăm că am întrerupt contractul cu Pancone”
  • „Ca antrenor Pancu nu a demonstrat nimic. Are mai multe înfrângeri decât victorii”
  • „Minune dacă prindeți play-off-ull”, au fost câteva dintre reacțiile pesimiste ale fanilor

Daniel Pancu încă nu are licența PRO

Tehnicianul nu va putea fi însă principal cu acte în regulă o scurtă perioadă, pentru că nu are încă licența PRO.

După aproape un deceniu în care a urmat cursurile Școlii de Antrenori, Daniel Pancu poate primi licența PRO, pe 8 decembrie.

Astfel, până la această dată nu va figura drept antrenor principal al echipei din Gruia, nu va putea da indicații de pe margine și nici nu va participa la flash-interviuri.

2
echipe de club a mai antrenat Daniel Pancu, pe Rapid și Poli Iași. A mai fost selecționer al naționalelor U20 și U21

CFR Cluj Daniel Pancu liga 1
