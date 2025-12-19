- FC Botoșani - CFR Cluj 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul ardelenilor, anunță mișcări de trupe în pauza competițională.
- CFR Cluj s-a impus, în ultimul meci al anului, grație golului marcat de Adrian Păun, în minutul 5.
La finalul ultimei partide disputate de CFR Cluj în acest an, Pancu și-a anunțat elevii că urmească schimbări importante pentru 2026.
Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
„Din păcate, a fost un an în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Eu am aflat pe parcurs ce s-a întâmplat, dar sunt și astfel de perioade în viața unei echipe.
Sunt jucători, am spus-o și la conferință acum trei zile, care nu sunt compatibili cu mine, și ca stil de joc, și ca mod de comportament, ca disciplină la antrenamente. Va trebui să aerisim puțin vestiarul ăla, pentru că sunt foarte mulți”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.
Întrebat despre ce jucători vor sosi în Gruia, antrenorul a dat de înțeles că nu se ocupă de transferuri, ci doar comunică ce tipar de fotbaliști dorește la echipă:
„Despre jucătorii care vor veni, întrebați-i pe conducători, ei știu mai bine.
Eu știu doar profilul jucătorilor, cum trebuie să arate un atacant la mine, un mijlocaș, un fundaș sau cum trebuie să arate un portar”.
Daniel Pancu: „Lotul CFR-ului este clar de primele 6 locuri”
Întrebat dacă actuala ediție din Liga 1 este mai echilibrată decât precedentele, Daniel Pancu a răspuns:
„Foarte. Se poate întâmpla absolut orice. Dar, până la urmă, într-un maraton din ăsta de 30 de etape, cred că valoarea face diferența. În mod normal, echipele care au valoare, după 30 de etape, sunt acolo unde le e locul”.
Tehnicianul are încredere că CFR Cluj poate obține calificarea în play-off.
Am mai spus-o de la început, pentru mine, lotul CFR-ului este clar de primele 6 Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|Dinamo
|20
|38
|3
|FC Botoșani
|21
|38
|4
|Universitatea Craiova
|20
|37
|5
|FC Argeș
|20
|34
|6
|Oțelul Galați
|20
|30
|7
|U Cluj
|20
|30
|8
|UTA Arad
|20
|29
|9
|FCSB
|20
|28
|10
|Farul Constanța
|20
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Petrolul Ploiești
|20
|19
|13
|Unirea Slobozia
|20
|18
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|20
|12
|16
|Metaloglobus
|20
|11