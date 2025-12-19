FC Botoșani - CFR Cluj 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul ardelenilor, anunță mișcări de trupe în pauza competițională.

CFR Cluj s-a impus, în ultimul meci al anului, grație golului marcat de Adrian Păun, în minutul 5.

La finalul ultimei partide disputate de CFR Cluj în acest an, Pancu și-a anunțat elevii că urmească schimbări importante pentru 2026.

Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului : „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”

„Din păcate, a fost un an în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Eu am aflat pe parcurs ce s-a întâmplat, dar sunt și astfel de perioade în viața unei echipe.

Sunt jucători, am spus-o și la conferință acum trei zile, care nu sunt compatibili cu mine, și ca stil de joc, și ca mod de comportament, ca disciplină la antrenamente. Va trebui să aerisim puțin vestiarul ăla, pentru că sunt foarte mulți ”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

Întrebat despre ce jucători vor sosi în Gruia, antrenorul a dat de înțeles că nu se ocupă de transferuri, ci doar comunică ce tipar de fotbaliști dorește la echipă:

„Despre jucătorii care vor veni, întrebați-i pe conducători, ei știu mai bine.

Eu știu doar profilul jucătorilor, cum trebuie să arate un atacant la mine, un mijlocaș, un fundaș sau cum trebuie să arate un portar”.

Daniel Pancu: „Lotul CFR-ului este clar de primele 6 locuri”

Întrebat dacă actuala ediție din Liga 1 este mai echilibrată decât precedentele, Daniel Pancu a răspuns:

„Foarte. Se poate întâmpla absolut orice. Dar, până la urmă, într-un maraton din ăsta de 30 de etape, cred că valoarea face diferența. În mod normal, echipele care au valoare, după 30 de etape, sunt acolo unde le e locul”.

Tehnicianul are încredere că CFR Cluj poate obține calificarea în play-off.

Am mai spus-o de la început, pentru mine, lotul CFR-ului este clar de primele 6 Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 21 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Petrolul Ploiești 20 19 13 Unirea Slobozia 20 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 20 11

