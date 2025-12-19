Fanii Farului de la Peluza Marină au dezvăluit motivul pentru care au refuzat să participe la evenimentul de lansare a cardului de membru „Eu sunt Farist”.

La câteva scaune distanță de Gică Hagi, Gică Popescu și Ciprian Marica, șefii Farului, a luat loc și un personaj controversat din Dobrogea, Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea.

Farul și-a lansat joi seara programul socios, într-un eveniment care a avut loc la Cazinoul din Constanța.

Peluza Marină: „Farul Constanța nu este un decor de imagine”

Într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, grupul de fani din Peluza Marină a precizat că decizia de a boicota acțiunea a fost determinată de prezența mai multor personaje din sfera politică.

„COMUNICAT PELUZA MARINĂ

Fariști,

În urma solicitării clubului de a participa la evenimentul dedicat suporterilor echipei, considerăm necesar să clarificăm public motivele pentru care am ales să refuzăm această invitație.

Farul Constanța nu este un decor de imagine și nici un fundal pentru apariții festive fără acoperire în fapte.

Evenimentele clubului ar trebui să îi aducă în prim-plan pe cei care sunt cu adevărat legați de spiritul farist, nu persoane politice care, până în prezent, nu au contribuit concret nici la dezvoltarea clubului, nici la îndeplinirea unui obiectiv esențial pentru noi toți: revenirea acasă, pe stadionul de pe Primăverii.

Acest demers nu este îndreptat împotriva clubului Farul Constanța, ci dimpotrivă, vine din dorința de a-i proteja imaginea și demnitatea.

Îndemnăm autoritățile locale, precum și oamenii cu putere financiară din zonă să sprijine cu adevărat Farul Constanța prin fapte concrete, nu doar prin prezențe simbolice la evenimente.

Cât despre noi, vom rămâne aici indiferent de vremuri, ligi și de turbulențele din jurul echipei de care ne-am îndrăgostit, atât timp cât stema și numele sunt acolo unde trebuie.

Înainte!”, se arată în comunicatul Peluzei Marine pe Facebook.

Personaj controversat prezent la eveniment

Printre politicienii prezenți la eveniment s-a numărat și Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, un personaj controversat din Dobrogea.

Teodorescu este în funcție încă din 2012 și este cunoscut în zonă drept „Baronul Deltei”. În noiembrie, Libertatea scria despre contracte publice de peste 150 de milioane de lei obținute de Condor SRL, firmă pe care o controlează. Cele mai multe dintre achiziții ar fi venit din partea primăriilor din județul Tulcea. Legea nu interzice ca aleșii locali să dețină bunuri prin intermediul unei firme, însă acestea nu mai apar pe declarația de avere.

În aprilie, jurnaliștii de la normedia.ro scriau și ei despre mai multe nereguli privind transparența în achizițiile publice făcute de Condor SRL.

