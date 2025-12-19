Dinamo, țintă din Liga 2 Golgheterul din B a ajuns din nou pe radarul „câinilor”
Valentin Robu FOTO: SportPictures
Dinamo, țintă din Liga 2 Golgheterul din B a ajuns din nou pe radarul „câinilor"

Gabriel Neagu
Publicat: 19.12.2025, ora 22:35
Actualizat: 19.12.2025, ora 22:35
  • Valentin Robu (23 de ani), atacantul celor de la Metalul Buzău, se află în vizorul celor de la Dinamo București.
  • Fotbalistul a mai fost dorit de echipa din „Ștefan cel Mare”, însă buzoienii au respins oferta „câinilor”.

Dinamo București este pe urmele lui George Pușcaș, însă lista de posibile transferuri pentru postul de atacant este mai mare.

Golgheterul din Liga 2, din nou în vizorul lui Dinamo

„Câinii roșii” ar fi din nou interesați de serviciile lui Valentin Robu, jucătorul celor de la Metalul Buzău, potrivit gsp.ro.

Transferul s-ar putea realiza gratis, însă sosirea vârfului ar avea loc vara viitoare, la finalul înțelegerii cu actuala sa echipă.

350.000 de euro
este cota de piață a lui Valentin Robu, conform Transfermarkt

Fotbalistul a înregistrat cifre impresionante în acest sezon. Valentin Robu este golgheterul din Liga 2 cu 11 goluri și 3 pase decisive în 17 partide.

Transferul lui Valentin Robu la Dinamo a fost blocat de Metalul Buzău

În sezonul precedent, Valentin Robu s-a aflat pe lista de transferuri a echipei pregătite de Zeljko Kopic.

Mai mult, Dinamo a lansat o ofertă pentru atacant, însă pretențiile financiare ale celor de la Metalul Buzău au depășit suma pe care erau dispuși „câinii” s-o ofere.

Am vrut să luăm un jucător de la Metalul Buzău. Avea 21 de ani, Vali Robu. Plăteam în jur de 100.000 euro pe el, plus niște procente.

Am avut o contraofertă dublă. Era vorba de un jucător care nu făcuse performanță în România. Cred că prețul ăsta prohibitiv a făcut ca el să rămână acolo.

Dacă mă duceam în străinătate cu 200.000 de euro, cu siguranță găseam un jucător. E vorba de percepția generală în România”, spunea Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo în vară.

  • Dacia Unirea Brăila deține 50% din drepturile federative ale lui Valentin Robu

