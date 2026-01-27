De ce are Pancu dreptate să țipe! CFR e singura care va fi dezavantajată la derby-uri. Situație extremă pentru Dinamo și Craiova

Daniel Pancu a izbucnit la interviul de după succesul cu FCSB: „Suntem desconsiderați pe față. Schimbați programările, CFR nu e moartă!”.

Urmează două săptămâni cu câte 5 meciuri de echipă, însă doar CFR e dezavantajată de două ori, la două derby-uri. Detalii, în articol.

Și Dinamo ar avea motive să se plângă: la meciul decisiv din Cupa României adversarul are 3 zile în plus de odihnă.

„E egalitate de șanse sau ce? Noi suntem desconsiderați pe față, e clar lucrul acesta. Eu astăzi am aflat. Sunt foarte nemulțumit. CFR nu e moartă! Ori jucăm de la egal la egal, ori ce facem?

O zi în plus în perioada asta, din trei în trei zile, contează enorm. Plus că întâlnim echipe, Rapid s-a întărit foarte tare, U Cluj e acolo unde e. Nu e normal!”.

Declarația îi aparține lui Daniel Pancu și a fost făcută la 10 minute după victoria formidabilă cu FCSB 4-1 pe Arena Națională.

La ce s-a referit Pancu? La faptul că la ora derby-ului Clujului, CFR - U Cluj, care se va juca în etapa a 26-a, CFR va veni după o pauză de doar 3 zile, în timp ce rivala va avea 4 zile de pauză.

Daniel Pancu

Apoi, la meciul decisiv cu Rapid, din ultima etapă din grupele Cupei României, CFR va veni tot după 3 zile de pauză, iar giuleștenii vor avea 4.

Începând din acest weekend, timp de două săptămâni, se va juca la foc automat, cu două intermediare: una în campionat și una în etapa de Cupă. În total: 5 jocuri pentru fiecare echipă.

Iar analiza programului în acest interval are o concluzie: Pancu și cei de la CFR au dreptate să se simtă nedreptățiți. CFR e singura echipă, dintre cele mari, care la ora a doua derby-uri va fi nevoită să joace având mai puțin timp de odihnă față de adversară.

80% e procentajul punctelor câștigate, din cele maximum disponibile, de CFR cu Pancu antrenor, care are o linie de clasament excelentă: 6 victorii, o remiză și o înfrângere

Mai sunt și alte echipe care vor juca la interval de 3 zile, însă doar CFR se află în această situație.

De exemplu, Rapid are două jocuri de susținut la 72 de ore, însă adversarele pe care le va avea, Hermannstadt și Petrolul, vor avea tot 3 zile de pauză.

Totuși, Dinamo e singurul club care în cele două săptămâni va avea o singură dată de jucat la interval de numai 3 zile. În rest, la 4 zile și de două ori la 5 zile.

Meciurile tari din Liga 1, în următoarela 4 etape

ETAPA 24 (30 ianuarie - 2 februarie)

Rapid - U Cluj

Farul - U Craiova

Botoșani - Oțelul

FC Argeș - UTA

ETAPA 25 (3-5 februarie)

U Cuj - FC Argeș

UTA - CFR

Farul - Dinamo

FCSB - Botoșani

Craiova - Oțelul

ETAPA 26 (6-9 februarie)

CFR - U Cluj

Oțelul - FCSB

Dinamo - U Craiova

ETAPA 27 (13-16 februarie)

Farul - Rapid

UTA - Botoșani

U Craiova - FCSB

Mai există, în schimb, două echipe care se pot plânge. Prima e Dinamo, care pentru meciul decisiv din Cupă, pentru calificarea în sferturile de finală, cu Hermannstadt, de pe teren propriu, va avea nu mai puțin de 3 zile mai puțin de odihnă în raport cu echipa antenată de Dorinel Munteanu.

Dinamo e obligată să câștige acest meci, altfel aproape sigur va fi eliminată.

În schimb, Hermannstadt e deja calificată, însă dacă va suferi o înfrângere cu Dinamo, va pierde primul loc, pe care se află acum.

Și Universitatea Craiova se va afla într-o situație complicată. Va disputa meciul cu FCSB, de acasă, decisiv în Cupa României, la doar 3 zile după un alt derby, cel din campionat, cu Dinamo, de la București.

În schimb, FCSB va fi la ora acelui meci după 4 zile de pauză.

De fapt, Universitatea va avea 3 meciuri de foc, Dinamo (campionat), FCSB (Cupă) și iarăși FCSB (campionat), într-un interval de doar 6 zile!!!

9 februarie, ora 20:00, Dinamo - Craiova

12 februarie, ora 20:30, Craiova - FCSB (Cupă)

15 februarie, Craiova - FCSB

Meciurile tari din ultima etapă a Cupei, în care aproape sigur una dintre echipe va pierde calificarea

Ultima etapă din grupe (10-12 februarie)

CFR Cluj - Rapid

U Craiova - FCSB

Dinamo - Hermmanstadt

U Cluj - Oțelul

CFR are nevoie să nu piardă meciul cu Rapid pentru a se califica.

FCSB trebuie să câștige în Bănie, altfel e eliminată.

Dinamo dacă nu o bate pe Hermannstadt, aproape sigur va fi out.

Dacă U Cluj nu va câștiga, sunt șanse extrem de mici de a avansa în sferturi.

