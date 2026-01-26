„CFR nu e moartă!” Daniel Pancu a urlat la cameră după victoria cu FCSB: „Suntem desconsiderați pe față!” +54 foto
Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

„CFR nu e moartă!” Daniel Pancu a urlat la cameră după victoria cu FCSB: „Suntem desconsiderați pe față!”

Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 26.01.2026, ora 00:22
Actualizat: 26.01.2026, ora 00:22
  • FCSB - CFR CLUJ 1-4. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul ardelenilor, a răbufnit după victoria din derby, fiind enervat de programul făcut de LPF și FRF.

În fața a 5.297 de spectatori, FCSB a deschis scorul în minutul 2, însă elevii lui Pancu au întors rezultatul până la pauză prin golurile lui Alibek Aliev (’41) și Korenica (’44).

Cordea a mărit diferența în minutul 49, iar Biliboc a stabilit scorul final în prelungiri, în minutul 90+1.

FCSB - CFR CLUJ 1-4. Daniel Pancu: „Știam că din minutul 30 se va schimba jocul

După meci, Pancu a explicat că se aștepta ca FCSB să înceapă mai bine, dar a mizat pe oboseala lor și pe faptul că echipa sa va reuși să revină în joc.

„Am atâta experiență și am trăit momente din astea. O echipă care are două jocuri în câteva zile împotriva unei echipe care are un portar nou, are doi fundași noi în primul 11.

Matei Ilie nu mai jucase de la meciul cu Csikszereda, Sheriff Sinyan a avut o întindere, Mihai Popa a debutat la noi. Era clar că vor câștiga toate duelurile pe început de meci, au o echipă cu un tonus mult mai bun decât al nostru.

Am scăpat, ne-a ajutat Dumnezeu la câteva ocazii mari de tot ale lor, diferența putea fi de trei goluri prin minutul 25. Le-am și spus celor de pe bancă că din minutul 30 se va schimba jocul, văzusem, știam că vor reveni ritmul și încrederea. Am început să câștigăm dueluri, chiar făcând greșeli, am profitat de absențe și așa am revenit în joc.

Am închis foarte bine spațiile și așa s-a scris istoria. Ratările lui Toma mi s-au părut cele mai mari, era posibil să se termine 5–0 pentru ei” a spus Pancu, la Prima Sport.

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+54 Foto
labels.photo-gallery
Putem să vorbim de play-off, tardiv, cu jumătate de gură, că suntem încă foarte departe. Avem o șansă doar că se întâmplă lucruri anormale. CFR și FCSB au obținut multe puncte în Europa, avem câteva probleme, niște restanțe salariale care au fost, acum suntem la zi, probabil lumea ne consideră morți, dar nu suntem încă morți. Daniel Pancu

Pancu, enervat de deciziile luate de LPF și FRF: „CFR nu e moartă!”

Apoi, tehnicianul ardelenilor a început să țipe la cameră, fiind nervos din cauza programului stabilit de LPF și FRF. Pancu e furios că echipa sa va avea o zi în minus de pauză față de rivalele U Cluj și Rapid la duelurile din etapa #26 din Liga 1, respectiv etapa #3 din grupele Cupei.

„Jucăm U Cluj. Înainte de derby, U Cluj joacă acasă marți, noi jucăm miercuri la Arad. Jucăm cel mai important meci al sezonului de până acum cu Rapid marțea. Ei joacă înainte vineri, noi jucăm sâmbătă derby cu U Cluj.

E egalitate de șanse sau ce? Noi suntem desconsiderați pe față, e clar lucrul acesta. Eu astăzi am aflat. Sunt foarte nemulțumit. CFR nu e moartă! Ori jucăm de la egal la egal, ori ce facem?

O zi în plus în perioada asta, din trei în trei zile, contează enorm. Plus că întâlnim echipe, Rapid s-a întărit foarte tare, U Cluj e acolo unde e. Nu e normal!”, a mai spus Pancu.

VIDEO: Golul marcat de Cordea

CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 fcsb
