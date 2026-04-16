Daniel Pancu
Superliga

Rămâne Pancu la CFR? Antrenorul formației din Gruia, precizări legate de viitorul său: „Îmi doresc asta" » Cum a reacționat Ioan Varga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 19:11
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 09:19
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, spune că vrea să continue în Gruia și în sezonul viitor.
  • Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul clubului, a vorbit și el despre viitorul tehnicianului.

Contractul lui Daniel Pancu cu CFR va expira în această vară, iar în ultima perioadă s-a vorbit despre o potențială plecare a antrenorului la Rapid.

Daniel Pancu vrea să continue la CFR Cluj: „E un subiect care nu există

Daniel Pancu a negat toate aceste zvonuri și a precizat că își dorește să rămână la CFR Cluj.

„E un subiect care nu există. E posibil să jucăm un meci decisiv pentru locul 3 peste două etape în Giulești. Nu există. E un subiect care nu există din punctul meu de vedere.

Sunt 100%, 1000% concentrat pe obiectivul meu de la CFR Cluj. Îmi doresc enorm să îndeplinesc obiectivul și să continui aici”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR în noiembrie anul trecut, atunci când echipa se afla în subsolul clasamentului, și a calificat-o în play-off, unde ocupă locul 4 în acest moment, cu 31 de puncte.

FOTO: CFR Cluj - Dinamo 1-1, în etapa #4 din play-off

CFR Cluj - Dinamo Foto Raed Krishan GOLAZO.ro.jpg
CFR Cluj - Dinamo Foto Raed Krishan GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (31 imagini)

CFR Cluj - Dinamo, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - Dinamo, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - Dinamo, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - Dinamo, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - Dinamo, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

Ioan Varga, despre potențiala plecare a lui Pancu: „Nu se pune problema de așa ceva

Ioan Varga a vorbit la rândul său despre potențiala plecare a lui Daniel Pancu de la CFR.

„Nu mi-e frică de nimic. Avem o relație bună și nu se pune problema de așa ceva, astea sunt speculații de presă. Avem o relație foarte cordială și corectă.

Pancu muncește, este serios, își face treaba, nu se gândește la nimic, decât la obiectiv. Indiferent dacă își face obiectivul sau nu, din partea noastră are susținere necondiționată pentru continuitate.

Un obiectiv realist pentru finalul campionatului este locul 3. Nu are rost să batem câmpii, că nu suntem deplasați.

Știm că anul ăsta a fost unul mai greu, e foarte bine că am reușit să ne revenim, iar la anul sperăm mai multe. Deocamdată ne raportăm la ce e posibil, ce e realist, o luăm pas cu pas”, a declarat Ioan Varga, conform iamsport.ro.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu FC Argeș de pe 17 aprilie, din etapa 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3Rapid432
4CFR Cluj431*
5FC Argeș430
6Dinamo428
*️ - beneficiază de rotunjire

Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share