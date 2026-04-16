Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, spune că vrea să continue în Gruia și în sezonul viitor.

Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul clubului, a vorbit și el despre viitorul tehnicianului.

Contractul lui Daniel Pancu cu CFR va expira în această vară, iar în ultima perioadă s-a vorbit despre o potențială plecare a antrenorului la Rapid.

Daniel Pancu vrea să continue la CFR Cluj: „E un subiect care nu există”

Daniel Pancu a negat toate aceste zvonuri și a precizat că își dorește să rămână la CFR Cluj.

„E un subiect care nu există. E posibil să jucăm un meci decisiv pentru locul 3 peste două etape în Giulești. Nu există. E un subiect care nu există din punctul meu de vedere.

Sunt 100%, 1000% concentrat pe obiectivul meu de la CFR Cluj. Îmi doresc enorm să îndeplinesc obiectivul și să continui aici ”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR în noiembrie anul trecut, atunci când echipa se afla în subsolul clasamentului, și a calificat-o în play-off, unde ocupă locul 4 în acest moment, cu 31 de puncte.

FOTO: CFR Cluj - Dinamo 1-1, în etapa #4 din play-off

Ioan Varga, despre potențiala plecare a lui Pancu: „Nu se pune problema de așa ceva”

Ioan Varga a vorbit la rândul său despre potențiala plecare a lui Daniel Pancu de la CFR.

„Nu mi-e frică de nimic. Avem o relație bună și nu se pune problema de așa ceva, astea sunt speculații de presă. Avem o relație foarte cordială și corectă.

Pancu muncește, este serios, își face treaba, nu se gândește la nimic, decât la obiectiv. Indiferent dacă își face obiectivul sau nu, din partea noastră are susținere necondiționată pentru continuitate.

Un obiectiv realist pentru finalul campionatului este locul 3. Nu are rost să batem câmpii, că nu suntem deplasați.

Știm că anul ăsta a fost unul mai greu, e foarte bine că am reușit să ne revenim, iar la anul sperăm mai multe. Deocamdată ne raportăm la ce e posibil, ce e realist, o luăm pas cu pas”, a declarat Ioan Varga, conform iamsport.ro.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu FC Argeș de pe 17 aprilie, din etapa 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire

