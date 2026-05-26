Harry Kane a câștigat Gheata de Aur  Atacantul lui Bayern a cucerit pentru a doua oară trofeul, după un sezon de excepție
George Neagu
Publicat: 26.05.2026, ora 21:50
Actualizat: 26.05.2026, ora 21:50
  • Harry Kane (32 de ani), atacantul celor de la Bayern Munchen, a câștigat Gheata de Aur, trofeu acordat celui mai bun marcator din campionatele europene.
  • Englezul i-a întrecut pe Erling Haaland (25 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani), starurile lui Manchester City, respectiv Real Madrid.

Aflat la al treilea sezon în tricoul celor de la Bayern, Harry Kane a avut un an de succes. A câștigat campionatul, Cupa Germaniei și a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor.

Harry Kane a câștigat Gheata de Aur

În sezonul care abia s-a încheiat, Harry Kane a înscris nu mai puțin de 36 de goluri în 31 de partide jucate în Bundesliga. A oferit și 5 pase decisive.

A fost de ajuns pentru atacantul englez ca să câștige Gheata de Aur, reușind să acumuleze 72 de puncte în clasamentul marcatorilor.

Este pentru a doua oară când Kane câștigă această distincție, pentru cel mai bun marcator din campionatele din Europa. A mai bifat această performanță și în sezonul 2023/2024, atunci când, în primul an la Bayern, a marcat tot 36 de goluri.

Clasamentul Ghetei de Aur:

  • 1. Harry Kane (FC Bayern) – 72 puncte, 36 goluri (coeficient 2)
  • 2. Erling Haaland (Manchester City) – 54 puncte, 27 goluri (coeficient 2)
  • 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 50 puncte, 25 goluri (coeficient 2)
  • 4. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) – 46,5 puncte, 31 goluri (coeficient 1,5)
  • 5. Vedat Muriqi (Mallorca) – 46 puncte, 23 goluri (coeficient 2)
  • 6. Igor Thiago (Brentford) – 44 puncte, 22 goluri (coeficient 2)
  • 7. Luis Suárez (Sporting Lisabona) – 42 puncte, 28 goluri (coeficient 1,5)
  • 8. Estéban Lepaul (SCO Angers și Rennes) – 42 puncte, 21 goluri (coeficient 2)
  • 9. Deniz Undav (Stuttgart) – 38 puncte, 19 goluri (coeficient 2)
  • 10.Ryan Mmaee (Omonia Nicosia) – 37,5 puncte, 25 goluri (coeficient 1,5)

Astfel, Harry Kane se alătură unor nume mari care au câștigat de două ori Gheata de Aur în tricoul lui Bayern, precum Gerd Muller (1970 și 1972) și Robert Lewandowski (2021 și 2022).

Acest trofeu este acordat de European Sports Media (ESM) din 1997, după ce anterior fusese dat de UEFA încă din sezonul 1967/1968.

La nivel personal, acesta a fost cel mai bun sezon al carierei mele. Harry Kane, atacant Bayern

Cum se calculează punctajul

În afară de golurile marcate de fiecare atacant din Europa, în clasamentul Ghetei de Aur contează și în ce campionat evoluează fotbalistul.

Astfel, golurile marcate în primele 5 campionate din Europa se înmulțesc cu un coeficient de 2.

Reușitele din campionatele aflate pe între locurile 6 și 22 primesc un coeficient de 1,5, iar pentru celelalte ligi nu se acordă niciun bonus. Golurile marcate în meciurile de baraj nu sunt luate în calcul, conform fcbayern.com.

61 de goluri
în 51 de meciuri a reușit Harry Kane pentru Bayern, în toate competițiile. A oferit și 7 pase decisive

Cifrele lui Harry Kane din carieră:

  • Tottenham: 435 de meciuri, 280 de goluri, 63 pase decisive
  • Bayern: 147 de meciuri, 146 de goluri, 33 pase decisive
  • Millwall: 27 de meciuri, 9 goluri, 5 pase decisive
  • Leyton Orient: 18 meciuri, 5 goluri
  • Leicester: 15 meciuri, 2 goluri
  • Norwich: 5 meciuri

