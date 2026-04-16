CFR rupe colaborarea  Ioan Varga, primele măsuri după țepele luate de ardeleni la ultimele transferuri: „M-am săturat!”

Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul clubului CFR Cluj, a anunțat că managerul sportiv Mikael Silvestre (48 de ani) nu va mai colabora, pentru moment, cu echipa din Gruia.

Patronul clubului CFR nu a fost mulțumit de jucătorii de renume care au fost transferați la echipă și care nu au reușit să se impună. Este vorba de Islam Slimani, Kurt Zouma sau Marcus Coco.

Toți acești fotbaliști, care au un CV excepțional, au fost aduși în mandatul lui Mikael Silvestre, managerul sportiv sosit în vara anului trecut la clubului din Gruia.

Ioan Varga, primele măsuri după țepele luate de ardeleni la ultimele transferuri: „ M-am săturat!”

În urmă cu două zile, CFR Cluj a reziliat de comun acord contractul lui Islam Slimani, după aproximativ 8 luni de la sosirea algerianului în Gruia.

După încă un transfer care s-a dovedit a fi dezastruos, Ioan Varga a fost întrebat dacă mai colaborează cu managerul sportiv Mikael Silvestre.

„Deocamdată, nu. Deocamdată suntem noi, cei care știm să ne facem treaba aici. Nu mai vreau să aduc nume și să «o iau în barbă».

M-am săturat de cheltuieli aiurea. Ne facem noi treaba, avem echipă de scouting care își face treaba cum și-a făcut și până acum. Așa mergem înainte”, a declarat Ioan Varga, conform monitorulcj.ro.

16 meciuri a bifat Islam Slimani pentru CFR Cluj. A marcat un gol și a oferit 2 pase decisive

Mikael Silvestre a mai ocupat în trecut funcția de director tehnic la Rennes, în perioada iulie 2015 - decembrie 2016.

În luna ianuarie a acestui an, Marcus Coco, jucător cu 260 de meciuri în Ligue 1, s-a despărțit de CFR Cluj după doar patru luni de colaborare. A bifat doar 10 apariții în tricoul clujenilor, fără să aibă realizări notabile.

Câteva zile mai târziu de la plecarea lui Coco, clubul din Gruia s-a despărțit și de Kurt Zouma, fost campion al Europei cu Chelsea. Fundașul a petrecut doar 4 luni în Gruia.

278 de minute a bifat Zouma pentru CFR Cluj, în 4 apariții: trei în Liga 1 și una în Cupa României

Alți fotbaliști importanți au ajuns la CFR când se pregăteau de retragere.

Brazilianul Julio Baptista, odată la Real Madrid, Arsenal și AS Roma, a semnat la Cluj în august 2018, la 37 de ani, fără prezențe pe teren din 2016.

Și ucraineanul Yevhen Konoplianka a evoluat cu foarte puțin mai mult față de Julio Baptista. Acesta a îmbrăcat, în trecut, tricoul celor de la Dnipro, Sevilla, Schalke sau Shakhtar.

Julio Baptista, într-un meci contra lui Sepsi, în Liga 1. Foto: Imago

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport