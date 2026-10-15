Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declarațiile făcute la adresa lui Cristiano Bergodi (62 de ani).

Afirmațiile au fost făcute în februarie 2026, după partida CFR Cluj - U Cluj, scor 3-2.

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Împotriva lui Pancu au fost depuse trei plângeri, după ce l-a criticat pe antrenorul italian și a insistat în mai multe rânduri asupra faptului că acesta este străin.

Daniel Pancu, reclamat la CNCD după scandalul cu Bergodi

„Da, sunt trei plângeri depuse împotriva lui Daniel Pancu pentru incidentele de la CFR Cluj - U Cluj. Va mai dura ceva însă până se va judeca”, a declarat președintele CNCD, conform fanatik.ro.

Totul a început pe 7 februarie 2026, la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj, scor 3-2, disputat în etapa #26 din Liga 1.

Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

La finalul meciului, antrenorul celor de la CFR la acea vreme a venit furios la flash-interviu și l-a atacat pe Bergodi:

Eu am intrat cu Elveția pe teren (n.r. - când era selecționer la U21) și n-am atins pe nimeni. M-au făcut toți... Nu am cuvinte, eu nu am cuvinte... Românii... Să-mi vină străin în țară, să-mi bată jucătorul pe teren?! Nu există așa ceva. Nu există. Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Nu e adevărat. Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Daniel Pancu, antrenorul Rapidului

Reacția lui Daniel Pancu: „Ce, nu este străin?”

Pancu a confirmat că știe despre sesizări, dar a respins ideea că afirmațiile sale ar reprezenta o formă de discriminare.

„Da, știu despre ce este vorba. Ce să comentez? Am vorbit de un străin. Ce, nu este străin? Sau ce?!

Eu sunt înjurat și făcut în toate felurile peste tot de 20 de ani și nu se mai sesizează nimic. Fotbalul e subiect sensibil.

O să merg acolo pentru că așa e procedura, dar n-am ce să mă apăr. Chiar nu mai am nimic de comentat pe subiectul ăsta și din punctul meu de vedere n-a fost nimic”, a declarat Daniel Pancu.

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