„Un meci minunat” Daniel Pancu, deja cu gândul la FCSB după succesul contra Corvinului: „Nu contează clasamentul”

Rapid - Corvinul 2-0 . Daniel Pancu (48 de ani) este pregătit deja pentru următoarea partidă: derby-ul cu FCSB de săptămâna viitoare.

Daniel Pancu (48 de ani) este pregătit deja pentru următoarea partidă: derby-ul cu FCSB de săptămâna viitoare. FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Giuleștenii au trecut de Corvinul și rămân aproape de liderul Dinamo, la capătul primelor 12 runde din Liga 1, iar tehnicianul echipei așteaptă cu entuziasm și încredere meciul cu FCSB.

Daniel Pancu, despre meciul cu FCSB: „Nu contează locul lor din clasament”

„E minunat meciul ăsta pentru toată lumea. E cel mai așteptat joc de către suporterii noștri. Suntem într-un moment bun. Avem o săptămână la dispoziție. Mâine ne antrenăm, ne refacem. Poimâine suntem liberi, când ei joacă.

Vom avea cu siguranță parte de un adversar foarte bun. Nu contează locul lor din clasament acum și distanța de puncte față de noi.

E o echipă cu foarte multă calitate. Sperăm să fie, spectacol, după care Rapid să fie echipa câștigătoare”, a spus Pancu, la Digi Sport.

În ceea ce privește jocul prestat contra Corvinului, Pancu a transmis:

„Suntem foarte mulțumiți. A fost exact jocul la care mă așteptam. De asta am fost și destul de preventivi în prima repriză. Obiectivul, vă spuneam înainte de joc, era să nu primim gol, pentru că de dat cu siguranță dădeam.

Sigur că au fost multe momente nereușite în prima repriză și spre final, pentru că am tot construit cu doi pivoti și cu fundașii laterali foarte jos.

Mingile veneau spre atacanți, care erau în inferioritate numerică, 4 contra 5 mai tot timpul, la presiunea asta de 2 plus 3 a lor.

Cu fundașii laterali ai noștri, jos, era un consum foarte mare de energie, se pierdeau multe dueluri și aici nu am avut ocazia să fim periculoși până la pauză.

La pauză am schimbat modul de a construi. L-am tras pe Grameni ușor în stânga liniei de trei, cu Doumbia în fața lor.

Și mutarea câștigătoare a fost când am împins fundașii laterali la nivelul liniilor defensive. De acolo au ieșit și golurile și multe alte situații. Una peste alta, era important să câștigăm acest joc”.

VIDEO. Golul doi marcat de Alex Dobre în Rapid - Corvinul 2-0

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