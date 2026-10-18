Rapid - Corvinul 2-0. Alexandru Neacșa (35 de ani) și Flavius Iacob (25 de ani) au fost protagoniștii unui episod tensionat în repriza a doua a partidei de pe Giulești.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fundașul stânga al hunedorenilor a fost cel care a comis faultul pentru care giuleștenii au primit lovitură de la 11 metri în minutul 59, iar neatenția acestuia l-a enervat foarte tare pe căpitanul Iacob.

Rapid - Corvinul 2-0 . Alexandru Neacșa, tras la răspundere de Flavius Iacob

Neacșa i-a dat peste picior lui Onea, cu intenția de a lovi balonul, chiar în colțul careului de 16 metri, iar faultul nu a fost trecut cu vederea de arbitrul Szabolcs Kovacs.

Iritat de faptul că veteranul echipei nu a fost atent și le-a dat adversarilor șansa de a deschide scorul, Iacob i-a cerut socoteală.

Acesta a mers să-l critice pe Neacșa, lovindu-l cu palma peste față, vizibil iritat.

La rândul său, fundașul stânga l-a împins și i-a transmis să-l lase în pace.

Alex Dobre a transformat apoi penalty-ul obținut de Onea și a deschis scorul pentru gazde.

„Când faci greșeli individuale cum am făcut eu, ce ar fi de zis? Le cer scuze colegilor, i-am pus într-o postură urâtă.

Atunci am sărit la minge, am respins în sus, în aria mea vizuală nu l-am văzut pe Onea. Am vrut să degajez mingea. E greșeala mea”, a spus Neacșa, la Prima Sport.

Iacob după meci: „Sunt prieten bun cu el, să nu se interpreteze altceva”

„Nimic, ce să discut cu Neacșa? I-am zis să uite faza și doar atât. Să treacă mai departe, că nu trebuie să stăm acum să plângem. Nu știu ce s-a văzut la TV. I-am zis s-o lase că poate ne scoate el.

Meciul ăsta n-a fost să fie, dar meciul trecut a dat pasă de gol, e fundașul nostru stânga, e numărul 10.

Sunt prieten bun cu el, să nu se interpreteze altceva. I-am zis doar «Uită faza și hai să mergem mai departe!»”, a declarat Iacob la interviu, după meci.

VIDEO. Golul doi marcat de Alex Dobre în Rapid - Corvinul 2-0

Eu cred că am un fundaș dreapta care poate să joace la echipa națională, pe Iacob. Dacă se prezintă cu această teamă, nu cred că are loc nici în echipa noastră. Dar este un băiat în care cred, are un potențial fantastic. Poate își revine Florin Maxim, antrenor Corvinul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport