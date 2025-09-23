Pancu, sfidat de Louis Munteanu Moment tensionat între fostul selecționer și atacant: „Nici nu se uita la mine”
Louis Munteanu/ Foto: sporpicture.eu
Nationala

Pancu, sfidat de Louis Munteanu Moment tensionat între fostul selecționer și atacant: „Nici nu se uita la mine”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 21:23
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 21:23
  • Daniel Pancu (48 de ani), fost selecționer al României U21, a dezvăluit cum a fost sfidat de Louis Munteanu (23 de ani) la prima colaborare dintre cei doi.

Momentul avea loc pe 12 septembrie 2023, când România U21 era învinsă de reprezentativa similară a Albaniei, scor 2-3, în preliminariile EURO 2025.

Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles
Citește și
Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles
Citește mai mult
Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

Daniel Pancu, despre Louis Munteanu: „Vorbeam și pur și simplu nu asculta, nici nu se uita la mine.

Atunci, Pancu l-a schimbat pe Munteanu în minutul 68 al partidei, iar fostul selecționer susține acum că atacantul a avut un comportament nepotrivit față de acesta, imediat după fluierul de final al acelui duel.

„Louis Munteanu e foarte rar. E rar și ca fotbalist, și ca om. În Albania, eu l-am schimbat prin minutul 60 și ceva, la 2-1, dar înseamnă că l-am schimbat pentru că nu avea pregătire. Cred că de asta l-am schimbat.

Deja de după meci, modul în care a dat mâna cu mine nu mi-a plăcut, iar când le-am vorbit jucătorilor la masă, la cina de după joc, vorbeam și pur și simplu nu asculta, nici nu se uita la mine.

Și atunci l-am atenționat pe tonul meu, după care am mai discutat puțin a doua zi în aeroport și nu am mai avut nici cea mai mică problemă cu el, dar nu îl cunoșteam. Dar am fost întotdeauna direct, absolut direct în tot ce am discutat cu el”, a spus Pancu, potrivit iamsport.ro.

20 de meciuri și 6 goluri
a bifat Louis Munteanu la reprezentativa U21 a României

Citește și

„Trebuia să-l sun să văd dacă e treaz” Fotbalistul problematic s-a transformat în câștigător al Balonului de Aur: „Cred că nu realiza unde se află”
Campionate
20:10
„Trebuia să-l sun să văd dacă e treaz” Fotbalistul problematic s-a transformat în câștigător al Balonului de Aur: „Cred că nu realiza unde se află”
Citește mai mult
„Trebuia să-l sun să văd dacă e treaz” Fotbalistul problematic s-a transformat în câștigător al Balonului de Aur: „Cred că nu realiza unde se află”
Lovitură grea pentru U Craiova Un jucător de bază este incert pentru derby-ul cu Dinamo » Cine i-ar putea lua locul
Superliga
19:53
Lovitură grea pentru U Craiova Un jucător de bază este incert pentru derby-ul cu Dinamo » Cine i-ar putea lua locul
Citește mai mult
Lovitură grea pentru U Craiova Un jucător de bază este incert pentru derby-ul cu Dinamo » Cine i-ar putea lua locul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
albania Daniel Pancu romania u21 louis munteanu
Știrile zilei din sport
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Tenis
23.09
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Citește mai mult
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Superliga
23.09
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Citește mai mult
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Superliga
23.09
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Citește mai mult
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Superliga
23.09
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Citește mai mult
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:01
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
09:00
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
23:11
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
22:06
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Top stiri din sport
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Superliga
23.09
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Nationala
23.09
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Citește mai mult
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Europa League
23.09
Pierderi mari pentru FCSB Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Citește mai mult
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Campionate
23.09
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Citește mai mult
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 12 rapid 22 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share