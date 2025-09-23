Pancu, sfidat de Louis Munteanu Moment tensionat între fostul selecționer și atacant: „Nici nu se uita la mine”

Daniel Pancu (48 de ani), fost selecționer al României U21, a dezvăluit cum a fost sfidat de Louis Munteanu (23 de ani) la prima colaborare dintre cei doi.

Momentul avea loc pe 12 septembrie 2023, când România U21 era învinsă de reprezentativa similară a Albaniei, scor 2-3, în preliminariile EURO 2025.

Daniel Pancu, despre Louis Munteanu: „Vorbeam și pur și simplu nu asculta, nici nu se uita la mine.”

Atunci, Pancu l-a schimbat pe Munteanu în minutul 68 al partidei, iar fostul selecționer susține acum că atacantul a avut un comportament nepotrivit față de acesta, imediat după fluierul de final al acelui duel.

„Louis Munteanu e foarte rar. E rar și ca fotbalist, și ca om. În Albania, eu l-am schimbat prin minutul 60 și ceva, la 2-1, dar înseamnă că l-am schimbat pentru că nu avea pregătire. Cred că de asta l-am schimbat.

Deja de după meci, modul în care a dat mâna cu mine nu mi-a plăcut, iar când le-am vorbit jucătorilor la masă, la cina de după joc, vorbeam și pur și simplu nu asculta, nici nu se uita la mine.

Și atunci l-am atenționat pe tonul meu, după care am mai discutat puțin a doua zi în aeroport și nu am mai avut nici cea mai mică problemă cu el, dar nu îl cunoșteam. Dar am fost întotdeauna direct, absolut direct în tot ce am discutat cu el”, a spus Pancu, potrivit iamsport.ro.

20 de meciuri și 6 goluri a bifat Louis Munteanu la reprezentativa U21 a României

