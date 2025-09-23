„Trebuia să-l sun să văd dacă e treaz” Fotbalistul problematic s-a transformat în câștigător al Balonului de Aur: „Cred că nu realiza unde se află” +33 foto
Ousmane Dembele și Samuel Umtiti/ Foto: IMAGO
„Trebuia să-l sun să văd dacă e treaz” Fotbalistul problematic s-a transformat în câștigător al Balonului de Aur: „Cred că nu realiza unde se află”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 20:10
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 20:10

Samuel Umtiti și Ousmane Dembele au fost coechipieri la Barcelona în perioada 2016 - 2022, dar și la naționala Franței, unde au devenit campioni mondiali în anul 2018.

Samuel Umtiti: „Trebuia să-l sun să văd dacă e treaz”

Fostul fundaș, care și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist profesionist în urmă cu câteva zile, a povestit despre problemele cu somnul pe care le avea Dembele în perioada Barcelona.

Umtiti a salutat și schimbarea de atitudine și de mentalitate a noului Balon de Aur, după transferul la PSG

„Te-am susținut, sunt foarte fericit, ai parcurs un drum lung. Știm întârzierile, nu erai riguros”, i-a transmis Umtiti lui Dembele, înainte de a-și continua povestea.

„Nu va putea spune contrariul. Este adevărat că trebuia să-l sun dimineața ca să aflu dacă s-a trezit, dacă știa că antrenamentul era dimineața.

Mă bucur să văd că la Paris s-a schimbat, a evoluat, a devenit mai matur.

Era lipsit de griji pe teren și în afara lui. Cred că nu-și dădea seama că era la Barcelona. Pentru el era ca și cum ar fi jucat împotriva echipei din orașul vecin”, a declarat Umtiti la DAZN, citat de leparisien.fr

54 de meciuri
au jucat Umtiti și Dembele împreună, coechipieri la Barcelona și naționala Franței

Ousmane Dembele: „Am o relație excelentă cu președintele clubului, este ca tatăl meu

După ce a primit cel mai râvnit trofeu individual al fotbalului mondial de la Ronaldinho, fotbalistul celor de la PSG a oferit o primă reacție și și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul discursului.

„Este un moment incredibil! Joc pentru un club senzațional, care are un impact important asupra ascensiunii mele. Sunt foarte fericit și mândru că primesc acest trofeul de la Ronaldinho.

Mulțumesc clubului PSG, suntem o adevărată familie. Am o relație excelentă cu președintele clubului, este ca tatăl meu. Le mulțumesc tuturor colegilor, m-au primit cu brațele deschise, au avut încredere și a fost ceva extrem de important pentru mine.

Am coechipieri extraordinari, am făcut un sezon foarte bun. E un trofeu al echipei!”, a spus Ousmane Dembele.

Clasament Balonul de Aur.jpg
Clasament Balonul de Aur.jpg

Ousmane Dembele, noul Balon de Aur.jpg Clasament Balonul de Aur.jpg Pedri - locul 11.jpg Khvicha Kvaratskhelia - locul 12.jpg Harry Kane - locul 13.jpg
În momentul în care a început să vorbească despre mama sa, starul lui PSG nu și-a mai putut ține în frâu lacrimi: „Mamei mele vreau să-i mulțumesc! Tu ai fost mereu acolo pentru mine, mamă!”.

Aceasta a urcat pe scenă și și-a îmbrățișat fiul într-un moment emoționant.

10:01
10:12
09:00
23:11
