Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

- Presa din Țările de Jos nu știe la ce să se aștepte de la FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles, primul din Europa League.
- Go Ahead Eagles - FCSB are loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Jurnaliștii olandezi au scris despre criza prin care trece FCSB în Liga 1 și au catalogat campioana en-titre a României drept o „echipă imprevizibilă”.
FCSB, imprevizibilă pentru presa din Olanda
„Go Ahead Eagles începe joi aventura europeană. Și o face împotriva unui club care se află într-o criză totală. Proprietarul clubului românesc FCSB s-a săturat și el.
Vineri, echipa sa a pierdut în deplasarea de la Botosani. Drept urmare, clubul românesc, care de obicei se află în fruntea clasamentului, are în continuare doar o singură victorie în zece meciuri.
Iar proprietarul George Becali s-a săturat. A ajuns la limita răbdării, așa cum a spus chiar el în fața presei românești.
Becali a anunțat că FCSB va veni joi la Adelaarshorst cu o echipă mult modificată. Proprietarul a stabilit că vor fi făcute cel puțin șapte schimbări în echipa de bază.
Și apoi a venit și vestea că Adrian Șut nu este apt pentru a face cunoștință cu Vetkampstraat (n.r. - strada pe care se află stadionul celor de la Go Ahead Eagles). Mijlocașul a dus o luptă contra cronometru pentru a putea juca, dar asta nu va fi posibil.
Prin urmare, antrenorul Melvin Boel pare că-și pregătește echipa pentru confruntarea cu un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară”, scrie vi.nl.
Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB, în meciul cu Go Ahead Eagles:
- Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec
Programul FCSB în Europa League
- 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
- 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce