Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

Jurnaliștii olandezi au scris despre criza prin care trece FCSB în Liga 1 și au catalogat campioana en-titre a României drept o „echipă imprevizibilă”.

FCSB, imprevizibilă pentru presa din Olanda

„Go Ahead Eagles începe joi aventura europeană. Și o face împotriva unui club care se află într-o criză totală. Proprietarul clubului românesc FCSB s-a săturat și el.

Vineri, echipa sa a pierdut în deplasarea de la Botosani. Drept urmare, clubul românesc, care de obicei se află în fruntea clasamentului, are în continuare doar o singură victorie în zece meciuri.

Iar proprietarul George Becali s-a săturat. A ajuns la limita răbdării, așa cum a spus chiar el în fața presei românești.

Becali a anunțat că FCSB va veni joi la Adelaarshorst cu o echipă mult modificată. Proprietarul a stabilit că vor fi făcute cel puțin șapte schimbări în echipa de bază.

Și apoi a venit și vestea că Adrian Șut nu este apt pentru a face cunoștință cu Vetkampstraat (n.r. - strada pe care se află stadionul celor de la Go Ahead Eagles). Mijlocașul a dus o luptă contra cronometru pentru a putea juca, dar asta nu va fi posibil.

Prin urmare, antrenorul Melvin Boel pare că-și pregătește echipa pentru confruntarea cu un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară” , scrie vi.nl.

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB, în meciul cu Go Ahead Eagles:

Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

