Lovitură grea pentru U Craiova Un jucător de bază este incert pentru derby-ul cu Dinamo » Cine i-ar putea lua locul

  • Oleksandr Romanchuk (25 de ani), fundașul central de la Universitatea Craiova, este incert pentru derby-ul cu Dinamo.
  • Universitatea Craiova - Dinamo va fi vineri, de la ora 21:00, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Romanchuk a fost om de bază în Bănie încă de la sosirea sa pe „Ion Oblemenco” din această vară.

U CRAIOVA - DINAMO. Oleksandr Romanchuk este incert pentru derby-ul etapei #11

Stoperul ucrainean al oltenilor ar fi suferit o accidentare, în urma meciului cu Oțelul Galați, primul pierdut de formația lui Mirel Rădoi în acest sezon, scor 0-1.

Romanchuk a simțit unele dureri și a mers la recuperare. Momentan nu se știe dacă jucătorul în vârstă de 25 de ani va fi apt pentru derby-ul cu Dinamo, informează fanatik.ro

750.000 de euro
le-a plătit Universitatea Craiova ucrainenilor de la Kryvbas, pentru transferul lui Romanchuk

Romanchuk este fundașul „golgheter” al Craiovei, cu 3 reușite în 13 partide jucate în toate competițiile.

Locul său în defensivă ar urma să fie luat de Adrian Rus, jucător transferat de la Pisa, menționează sursa citată. Ar urma să-și facă debutul ca titular în tricoul oltenilor.

Dinamo l-a pierdut și ea pe Gnahore

Luni seară, Dinamo a remizat cu Farul Constanța, 1-1, și a ratat șansa de a se apropia la doar două puncte de Universitatea Craiova.

Formația lui Zeljko Kopic a primit o lovitură dură în minutul 90+4, chiar la ultima fază, după ce Eddy Gnahore a văzut cartonașul galben.

Mijlocașul francez a ajuns astfel la 4 avertismente în acest sezon și va rata partida cu liderul din etapa viitoare, fiind suspendat.

Dinamo - Farul, meci
Dinamo - Farul, meci

VIDEO. Golul marcat de Ramalho în Dinamo - Farul 1-1

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share