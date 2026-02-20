Luka Gojkovic (26 de ani), jucătorul împrumutat de Rapid la UTA Arad în această iarnă, va rata restul sezonului, după accidentarea din meciul cu FC Botoșani, 2-1.

Mijlocașul sârb va fi supus unei operații, după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucișate, antrenorul Adrian Mihalcea având acum și mai puține soluții pentru finalul de campionat.

Luka Gojkovic, out până la finalul sezonului

Ruptura de ligamente a lui Gojkovic îl va ține departe de gazon pentru următoarele 5-6 luni, iar acesta va reveni la Rapid, clubul care l-a împrumutat la Arad, deși nici giuleștenii nu vor putea continua pe el în startul viitorului sezon, informează aradon.ro.

În duelul de vineri de la Galați, Florent Poulolo a deschis scorul pentru UTA și i-a dedicat reușita jucătorului sârb.

Florent Poulolo. Foto: captură Prima Sport

Pe lângă Gojkovic, Adrian Mihalcea nu a putut conta la meciul de la Galați nici de jucătorii Andrei Gorcea și Andrea Padula, în timp ce atacantul Marius Coman a început partida pe bancă.

Pe lângă accidentări, UTA l-a pierdut și pe Valentin Costache, care a fost prezentat oficial de la FC Noah, iar tehnicianul arădenilor va avea o misiune și mai dificilă în alcătuirea unei echipe competitive, mai ales dacă va obține calificarea în play-off.

