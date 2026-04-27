„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”

FC ARGEȘ - U CRAIOVA 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a vorbit despre partida pierdută cu gruparea olteană.

Tehnicianul de la FC Argeș a vorbit s-a declarat frustrat de faptul că echipa sa a pierdut un nou meci la un gol diferență, după partidele cu CFR Cluj și U Cluj.

FC ARGEȘ - U CRAIOVA. Bogdan Andone: „Un egal ar fi fost mai echitabil”

„Au gestionat mai bine acea fază fixă și au câștigat jocul. Un egal ar fi fost mai echitabil, am avut ocazii în repriza a doua, dar n-am profitat. Îmi pare rău că a mai trecut un joc și nu am adunat puncte.

Au fost alte meciuri când Yanis Pîrvu a dat gol. Sunt mai mulți jucători care n-au fost la capacitatea lor maximă, dar e normal, e final de sezon, suntem și restrânși numeric...

Nu aveam soluții ofensive pe bancă, s-a acumulat și oboseală atât fizic, cât și mental. Nu e simplu și îi înțeleg pe băieți pentru efort și atitudine.

Chiar dacă în prima parte n-am fost cum ne-am dorit, în repriza a doua am arătat bine. La acest nivel, echipa mai experimentată, mai pragmatică, are câștig de cauză”, a declarat Bogdan Andone, la Prima Sport.

Bogdan Andone: „Aș prefera să pierdem la 4-5 decât așa”

Tehnicianul lui FC Argeș a vorbit despre frustrarea pe care o resimte după ce echipa sa a pierdut trei partide în play-off cu scorul de 1-0.

„Aștept un joc în care să pierdem la 4-5 goluri, să nu avem reacție. Aș prefera asta decât să pierdem la nesfârșit cu 1-0. E al treilea meci pierdut nemeritat, plus semifinala de Cupă, pe care am pierdut-o la penalty-uri.

Despre arbitraj nu am nimic de comentat, au fost arbitraje bune, i-am felicitat și la pauză. Înțeleg și eu că sunt greșeli de arbitraj, se întâmplă, e omenește, dar mai înțeleg și atunci când sunt maniere de arbitraj într-o singură direcție.

Încercăm să terminăm cât mai sus, nu accept să ne clasăm pe locul șase, pentru că sunt convins că nu suntem cea mai slabă echipă din play-off”, a mai spus Andone.

Citește și

