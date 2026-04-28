Regula care ar revoluționa CM 2026 FIFA pregătește o modificare care ar putea schimba radical turneul final din această vară

FIFA analizează o modificare semnificativă a regulamentului disciplinar pentru Campionatul Mondial din această vară.

CM 2026, primul cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Forul mondial ia în calcul ca toate cartonașele galbene să fie șterse la finalul fazei grupelor, pentru a reduce riscul ca jucători importanți să rateze meciurile decisive din fazele eliminatorii.

FIFA pregătește noi reguli privind cartonașele galbene pentru Campionatul Mondial

Propunerea urmează să fie discutată la reuniunea Consiliului FIFA de la Vancouver, pe 30 aprilie 2026, conform marca.com.

Dacă va fi aprobată, regula ar introduce un al doilea moment de „amnistie” pentru cartonașele galbene: primul după faza grupelor, iar al doilea după sferturile de finală.

La edițiile precedente ale Cupei Mondiale, cartonașele galbene erau anulate doar după sferturile de finală. Astfel, un fotbalist care primea două avertismente în meciuri diferite, până la acel punct al competiției, era suspendat pentru următoarea partidă.

48 de echipe vor participa la Campionatul Mondial din 2026, iar această extindere este unul dintre motivele pentru care FIFA ia în calcul schimbarea regulamentului

Mondialul din 2026 va avea o rundă eliminatorie în plus, șaisprezecimile de finală, ceea ce înseamnă mai multe meciuri și, implicit, un risc mai mare de suspendări pentru cumul de cartonașe galbene.

Dacă regula va fi aprobată:

un jucător va fi suspendat dacă ia două cartonașe galbene în faza grupelor

după grupe, cartonașele se vor șterge

apoi va fi suspendat doar dacă ia două galbene din șaisprezecimi până în sferturi

Scopul FIFA este să evite situațiile în care fotbaliști importanți ratează meciuri decisive din cauza unor cartonașe primite în fazele anterioare ale competiției.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

