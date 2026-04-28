Regula care ar revoluționa CM 2026 FIFA pregătește o modificare care ar putea schimba radical turneul final din această vară
Espen Eskas. Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 09:13
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 09:32
  • FIFA analizează o modificare semnificativă a regulamentului disciplinar pentru Campionatul Mondial din această vară.
  • CM 2026, primul cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Forul mondial ia în calcul ca toate cartonașele galbene să fie șterse la finalul fazei grupelor, pentru a reduce riscul ca jucători importanți să rateze meciurile decisive din fazele eliminatorii.

Citește și
Citește mai mult
FIFA pregătește noi reguli privind cartonașele galbene pentru Campionatul Mondial

Propunerea urmează să fie discutată la reuniunea Consiliului FIFA de la Vancouver, pe 30 aprilie 2026, conform marca.com.

Dacă va fi aprobată, regula ar introduce un al doilea moment de „amnistie” pentru cartonașele galbene: primul după faza grupelor, iar al doilea după sferturile de finală.

La edițiile precedente ale Cupei Mondiale, cartonașele galbene erau anulate doar după sferturile de finală. Astfel, un fotbalist care primea două avertismente în meciuri diferite, până la acel punct al competiției, era suspendat pentru următoarea partidă.

48 de echipe
vor participa la Campionatul Mondial din 2026, iar această extindere este unul dintre motivele pentru care FIFA ia în calcul schimbarea regulamentului

Mondialul din 2026 va avea o rundă eliminatorie în plus, șaisprezecimile de finală, ceea ce înseamnă mai multe meciuri și, implicit, un risc mai mare de suspendări pentru cumul de cartonașe galbene.

Dacă regula va fi aprobată:

  • un jucător va fi suspendat dacă ia două cartonașe galbene în faza grupelor
  • după grupe, cartonașele se vor șterge
  • apoi va fi suspendat doar dacă ia două galbene din șaisprezecimi până în sferturi

Scopul FIFA este să evite situațiile în care fotbaliști importanți ratează meciuri decisive din cauza unor cartonașe primite în fazele anterioare ale competiției.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

Citește și

Superliga
23:09
Citește mai mult
Superliga
23:06
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FIFA Campionatul Mondial arbitraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Liga Campionilor
28.04
Citește mai mult
Superliga
28.04
Citește mai mult
Superliga
28.04
Citește mai mult
Superliga
28.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
12:01
11:15
12:11
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
28.04
Citește mai mult
Superliga
28.04
Citește mai mult
Special
28.04
Citește mai mult
B365
28.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 49 rapid 54 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share