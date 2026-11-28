Dinamo ar urma să se cazeze la Slatina înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova, programat luni, de la ora 20:00, în etapa #17 a Superligii.

Motivul pentru care conducerea „câinilor” a ales această variantă, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Decizia vine după ce Nuno Campos s-a arătat nemulțumit de organizarea deplasării la Slobozia pentru partida cu Petrolul (0-1). Dinamoviștii au ajuns în Ialomița în ziua meciului, spre deosebire de ploieșteni, care s-au cazat acolo cu o seară înainte.

Tehnicianul portughez a criticat și condițiile oferite de stadionul „1 Mai”, în special dimensiunile vestiarelor.

Dinamo ar urma să se cazeze la Slatina înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova

Dinamoviștii ar urma să plece duminică, 29 noiembrie, din București și să se cazeze la hotelul Ramada din Slatina, la aproximativ 50 de kilometri de Craiova, conform trumedia.ro.

Oficialii lui Dinamo consideră că deplasarea la Craiova este cea mai dificilă din campionat și ar fi ales cazarea într-un alt oraș pentru a evita eventualele incidente înaintea derby-ului, dar și pentru a le asigura jucătorilor liniștea necesară înaintea partidei.

În urmă cu o săptămână, Nuno Campos s-a arătat nemulțumit de modul în care a fost organizată deplasarea la Slobozia pentru meciul cu Petrolul, pierdut de dinamoviști cu 0-1.

36 de puncte a acumulat Universitatea Craiova, liderul Superligii, în timp ce Dinamo ocupă locul 3, cu 33 de puncte, după două înfrângeri consecutive în campionat

Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni luni, 30 noiembrie, în Superliga, și joi, 3 decembrie, în Cupa României. Ambele partide sunt programate de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Nuno Campos a fost nemulțumit de organizarea deplasării la Slobozia

Dinamo a fost nevoită să dispute partida cu Petrolul pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, după ce Arena Națională a devenit indisponibilă din cauza lucrărilor de întreținere a gazonului.

După înfrângerea din Ialomița, antrenorul dinamovist Nuno Campos a fost nemulțumit și de condiții, și de faptul că echipa a ajuns în oraș în ziua meciului, în timp ce adversarii au dormit la Slobozia.

Ulterior, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că stafful tehnic a fost cel care a decis modul în care urma să fie organizată deplasarea.

„Pe aia n-am înțeles-o, pentru că a fost decizia sută la sută a staffului sportiv, apropo de cum se face deplasarea aici”, a declarat Nicolescu la fanatik.ro.

Ce a declarat Nuno Campos „Nu este normal ca un asemenea meci să se joace pe un astfel de stadion”

„Mă bucur că suporterii au făcut acest efort pentru a fi alături de noi, pentru că avem nevoie de ei. Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Trebuie să ne facem treaba.

Petrolul este o echipă în formă, diferită față de cea pe care am întâlnit-o în tur, așa că trebuie să fim motivați și pregătiți. Eu încerc întotdeauna să-mi împing jucătorii la limită.

Totuși, nu cred că este normal să jucăm aici. Vestiarul este foarte mic, nu avem suficient spațiu, iar noi am făcut o oră și 40 de minute până la stadion, în timp ce cei de la Petrolul sunt aici încă de aseară.

Trebuie să fiu sincer. Atunci când încerc să-mi împing jucătorii la maximum, îmi fac datoria, dar avem nevoie de un stadion adecvat pentru a ne disputa meciurile de acasă. Nu este normal ca un asemenea meci, între echipele de pe locurile 2 și 4, să se joace pe un astfel de stadion.

Nu este treaba mea să rezolv această situație, dar, în urmă cu o săptămână, credeam că vom juca pe Arena Națională, iar acum ne aflăm aici. Îmi pare rău, dar acesta este adevărul și prefer să fiu sincer”, a spus Nuno Campos înainte de meci, potrivit digisport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport