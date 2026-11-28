Radu Drăgușin, 24 de ani, este titular indiscutabil la Fiorentina, jucând toate minutele în Serie A. Dar jocul lui nu convinge.

Presa italiană îl critică pe „tricolor” și avertizează clubul toscan asupra sa.

Când se activează obligația de cumpărare pentru Drăgușin și cât trebuie să-i plătească Viola lui Tottenham.

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Radu Drăgușin a avut un 2025 de coșmar, după ruptura ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, pierzând 11 luni!

Fiorentina ar trebui să plătească 19 milioane în total pentru Drăgușin

Pe 8 iulie 2026, stoperul în vârstă de 24 de ani a fost cedat de Tottenham la Fiorentina.

Drăgușin, duel cu Thuram la Inter - Fiorentina 2-1, în Serie A. Foto: Imago

Împrumut cu obligație de cumpărare dacă „tricolorul” joacă un număr de meciuri la Florența.

1,5 milioane de euro a plătit Viola pentru împrumutul fundașului central.

17,5 milioane trebuie să achite clubul toscan în momentul în care Drăgușin are 22 de partide în acest sezon.

Drăgușin a jucat toate minutele în Serie A, dar nu confirmă

O tranzacție intermediată de același Fabio Paratici. Oficialul italian a influențat decisiv transferul de la Genoa la Tottenham în ianuarie 2024 (era la Spurs atunci; achiziționarea sa i-a costat 25 de milioane pe londonezi). Și tot el l-a readus în Peninsulă, ca director sportiv al Fiorentinei.

Până acum, fundașul central a fost titular indiscutabil la violeți. Nu a pierdut niciun minut în Serie A.

14 meciuri a jucat Radu Drăgușin la Fiorentina, 12 în campionat (toate integralist) și două în Cupa Italiei

Problema lui Drăgușin: încă este departe de forma maximă, a făcut multe greșeli, iar Fiorentina e pe locul 16 în Serie A, la un singur punct deasupra zonei retrogradării.

„Copilul lui Paratici nu valorează azi aproape 20 de milioane. Merită să stea pe bancă”

Luca Calamai, important jurnalist italian, l-a criticat dur în Tuttomercatoweb.com și a avertizat gruparea florentină că prețul apărătorului e prea mare pentru ce oferă.

„Românul, copilul lui Paratici, este una dintre marile dezamăgiri ale acestui început de campionat la Fiorentina”, conchide Calamai.

„În mod cert, nu valorează astăzi aproape 20 de milioane (n.r. Transfermarkt îl evaluează la 16 milioane), cât trebuie să-i achite clubul lui Tottenham pentru a-l răscumpăra.

Această opțiune de transfer definitiv va deveni în curând obligație văzând că e de neatins în echipă în ciuda erorilor sale continue”.

Fiorentina nu va mai avea în curând libertatea de a decide. Paratici trebuie să analizeze cu atenție dacă e justificată o asemenea investiție pentru un jucător care merită azi să stea pe bancă Luca Calamai, jurnalist italian

Drăgușin fusese criticat și după ultima etapă, la 0-3 cu Monza: „Un dezastru”.

Totuși, Dario Dainelli, ex-căpitan al Fiorentinei, l-a apărat. „Este un jucător cu adevărat puternic. Are de toate: determinare, forță fizică, răutate”.

Drăgușin la Monza - Fiorentina 3-0

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