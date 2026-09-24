Mauro Icardi (33 de ani), fostul atacant de la Inter și PSG, a primit o interdicție uriașă de a conduce în Argentina: până în 2099!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lui Icardi i s-a interzis dreptul de a conduce în țara natală după un videoclip postat de partenera sa pe rețelele de socializare.

Eugenia Suarez se filma în timp ce era ieșită pe geamul mașinii aflate în mers.

FOTO. Mauro Icardi nu va mai putea conduce în Argentina până în 2099!

Ministerul Transporturilor din Argentina a luat măsuri împotriva lui Icardi și a făcut public cazul. A distribuit clipul publicat de partenera fotbalistului și a anunțat că acesta nu va mai putea conduce în țara natală până în 2099.

În urma verificărilor efectuate de autorități s-a descoperit că permisul lui Icardi nu era valabil. Acesta va putea conduce din nou când va avea vârsta de 106 ani!

„Din acest motiv, am dispus suspendarea preventivă a dreptului său de a conduce. Înainte de a obține un nou permis, acesta va trebui să fie evaluat pentru a se stabili dacă este apt să conducă.

Siguranța rutieră nu permite excepții”, au transmis autoritățile, conform sportbible.com.

Mauro Icardi a răbufnit pe rețelele de socializare la adresa Ministerului Transporturilor din Argentina, după decizia pe care au luat-o.

„Bună ziua. Aș vrea să știu cum ați reușit să suspendați permisul italian pe care îl dețin și care este valabil până în 2029. Mi se pare ciudat că până și Ministerul Transporturilor se ține de mine doar pentru a atrage puțină atenție în presă.

Concentrați-vă pe repararea străzilor, pentru a avea un trafic mai bun în țara noastră, în loc să stați să stați pe internet.

Nu mai mințiți oamenii și apucați-vă de treabă. Permisul argentinian trebuie predat atunci când îl preschimbi cu unul european. Ce fel de suspendare încercați să inventați? Totul pentru puțin scandal”, a scris Icardi pe X.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Mauro Icardi, conform Transfermarkt

Icardi a fost implicat în ultima perioadă în mai multe dispute juridice, inclusiv în procesul de divorț de fosta sa soție, Wanda Nara, precum și în disputa privind custodia copiilor lor. De asemenea, fotbalistul a fost implicat într-un litigiu imobiliar la Istanbul.

Mauro Icardi este liber de contract

Mauro Icardi este liber de contract din vara aceasta, după despărțirea de Galatasaray, formație pentru care a jucat în ultimele 3 sezoane.

De-a lungul carierei sale, atacantul argentinian a mai evoluat pentru Sampdoria, Inter și PSG.

Cifrele lui Mauro Icardi:

Inter: 219 meciuri, 124 goluri, 29 pase decisive

Galatasaray: 134 meciuri, 77 goluri, 24 pase decisive

PSG: 92 meciuri, 38 goluri, 10 pase decisive

Sampdoria: 33 meciuri, 11 goluri, 4 pase decisive

8 selecții are Mauro Icardi pentru naționala Argentinei. A marcat un gol

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport