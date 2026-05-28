Prezentare în Giulești Rapid organizează un eveniment special pentru revenirea lui  Daniel Pancu: „Îl primim cum se cuvine”

Rapid a anunțat că noul antrenor, Daniel Pancu, va fi prezentat oficial în Giulești, în fața suporterilor, vineri, 29 mai.

Clubul le-a transmis fanilor să vină la stadion ca într-o zi de meci, pentru a-l întâmpina pe fostul atacant.

Pancu a pregătit-o până recent pe CFR Cluj, iar înaintea experienței din Gruia a fost selecționerul naționalei U21 timp de doi ani.

„Vineri seară. Giulești. Bine ai revenit acasă, Daniel Pancu!

De la ora 19:00, Peluza Nord devine locul în care îl salutăm pe cel care nu a fost niciodată doar un jucător pentru Rapid

Îl primim pe Daniel Pancu acasă așa cum se cuvine! Cu tricoul Rapidului, cu steaguri și eșarfe!”, a transmis clubul, pe rețelele de socializare.

Pancu revine astfel la clubul de care este legat, atât ca fost jucător, cât și ca antrenor. El a mai pregătit Rapidul între 2018 și 2020, perioadă în care a promovat echipa în Liga 2.

Tehnicianul a semnat cu Rapid un contract valabil până în 2028, după despărțirea de CFR Cluj.

Înaintea revenirii în Giulești, Pancu a antrenat-o pe CFR Cluj, pe care a dus-o în preliminariile Conference League.

Contractul său cu formația ardeleană se prelungise automat, însă tehnicianul a putut pleca după activarea clauzei de reziliere.

