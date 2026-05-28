- Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0. Suporterii spanioli au transmis un mesaj pentru echipă, la finalul partidei de la Leipzig.
Cu Andrei Rațiu integralist în finală, Rayo nu s-a putut impune în fața formației engleze, însă eșecul a adus o reacție surprinzătoare din partea fanilor prezenți.
Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0. Mesajul afișat de fanii spanioli după înfrângere
Palace a ridicat trofeul datorită golului marcat de Mateta în minutul 51, însă acest aspect nu a contat prea tare pentru spaniolii prezenți în Germania.
La finalul partidei, în peluza suporterilor lui Rayo a apărut un banner imens cu mesajul:
„No conoci mayor victoria, que contigo en una derrota” / „N-am cunoscut o victorie mai mare decât aceea de a fi alături de tine la o înfrângere”.
De cealaltă parte, englezii de Palace au cucerit primul trofeu european din istorie, asigurându-și astfel prezența în faza principală din Europa League, în sezonul viitor.
În plus, Crystal Palace va încasa un premiu de 7 milione de euro din partea UEFA, pentru câștigarea trofeului, în timp ce Rayo va primi 4 milioane de euro.