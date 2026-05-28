Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0. Suporterii spanioli au transmis un mesaj pentru echipă, la finalul partidei de la Leipzig.

Cu Andrei Rațiu integralist în finală, Rayo nu s-a putut impune în fața formației engleze, însă eșecul a adus o reacție surprinzătoare din partea fanilor prezenți.

Palace a ridicat trofeul datorită golului marcat de Mateta în minutul 51, însă acest aspect nu a contat prea tare pentru spaniolii prezenți în Germania.

La finalul partidei, în peluza suporterilor lui Rayo a apărut un banner imens cu mesajul:

„No conoci mayor victoria, que contigo en una derrota” / „N-am cunoscut o victorie mai mare decât aceea de a fi alături de tine la o înfrângere”.

Bannerul afișat de fanii lui Rayo Vallecano, după înfrângerea din finala Conference League (FOTO: captură Sky Sport)

De cealaltă parte, englezii de Palace au cucerit primul trofeu european din istorie, asigurându-și astfel prezența în faza principală din Europa League, în sezonul viitor.

În plus, Crystal Palace va încasa un premiu de 7 milione de euro din partea UEFA, pentru câștigarea trofeului, în timp ce Rayo va primi 4 milioane de euro.

24,3 milioane de euro a câștigat Crystal Palace pentru parcursul din Conference League, sezonul 2025/26

