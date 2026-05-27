„Dulăii” se întăresc Un nou transfer realizat de CS Dinamo, după ce a câștigat titlul » Noul jucător are aproape 2 metri

- Campioana României la handbal masculin, CS Dinamo, a anunțat, miercuri, transferul portarului suedez Oscar Savinger (23 de ani).
„Dulăii” vor să se întărească pentru sezonul viitor. L-au transferat pe Oscar Savinger de la IK Sävehof, un portar de 1,97 metri.
CS Dinamo l-a transferat pe Oscar Savinger
Oscar Savinger a semnat un contract valabil timp de două sezoane cu campioana României la handbal masculin.
„Bun venit, Oscar Savinger!
Suntem bucuroși să anunțăm transferul portarului Oscar Savinger, care a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani.
La doar 23 de ani, cu experiență în Cupele Europene și cu o înălțime impresionantă de 197 cm, Oscar vine de la echipa IK Sävehof și este considerat unul dintre portarii tineri de mare perspectivă ai handbalului”, a transmis CS Dinamo, pe Facebook.
Oscar Savinger și-a început cariera în țara natală, la IK Sävehof, formația la care a evoluat începând cu sezonul 2019/2020.
CS Dinamo a anunțat anterior alte trei transferuri pentru sezonul viitor: pivotul portughez Victor Iturriza (Kuwait Sporting Club), centrul sloven Andraz Makuc (RK Celje) și extrema stângă daneză Mads Lenbroch (Silkeborg).
„Dulăii” au câștigat campionatul pentru a noua oară consecutiv. CS Dinamo a încheiat sezonul la o diferență de 6 puncte de HC Buzău, ocupanta locului secund.