„Dulăii” se întăresc Un nou transfer realizat de CS Dinamo, după ce a câștigat titlul » Noul jucător are aproape 2 metri

Campioana României la handbal masculin, CS Dinamo, a anunțat, miercuri, transferul portarului suedez Oscar Savinger (23 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Dulăii” vor să se întărească pentru sezonul viitor. L-au transferat pe Oscar Savinger de la IK Sävehof, un portar de 1,97 metri.

CS Dinamo l-a transferat pe Oscar Savinger

Oscar Savinger a semnat un contract valabil timp de două sezoane cu campioana României la handbal masculin.

„Bun venit, Oscar Savinger!

Suntem bucuroși să anunțăm transferul portarului Oscar Savinger, care a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani.

La doar 23 de ani, cu experiență în Cupele Europene și cu o înălțime impresionantă de 197 cm, Oscar vine de la echipa IK Sävehof și este considerat unul dintre portarii tineri de mare perspectivă ai handbalului”, a transmis CS Dinamo, pe Facebook.

Oscar Savinger și-a început cariera în țara natală, la IK Sävehof, formația la care a evoluat începând cu sezonul 2019/2020.

CS Dinamo a anunțat anterior alte trei transferuri pentru sezonul viitor: pivotul portughez Victor Iturriza (Kuwait Sporting Club), centrul sloven Andraz Makuc (RK Celje) și extrema stângă daneză Mads Lenbroch (Silkeborg).

„Dulăii” au câștigat campionatul pentru a noua oară consecutiv. CS Dinamo a încheiat sezonul la o diferență de 6 puncte de HC Buzău, ocupanta locului secund.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport