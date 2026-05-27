alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 22:24
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 22:24
  • Mihai Rotaru (53 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a dezvăluit care au fost momentele când a intervenit peste deciziile luate de antrenorii echipei oltene.
  • Rotaru investește la Craiova din anul 2013, iar oltenii au cucerit eventul în acest sezon.
Mihai Rotaru a recunoscut că în cei 13 ani petrecuți în Bănie a intervenit de trei ori peste deciziile luate de antrenori.

S-a întâmplat în mandatele lui Corneliu Papură și Dragoș Bon.

Mihai Rotaru a recunoscut că s-a băgat peste antrenorii Craiovei

Prima dată s-a întâmplat când Corneliu Papură era antrenor la U Craiova. A pregătit echipa în 3 mandate diferite, în perioada aprilie 2019 - ianuarie 2021.

Următoarele două astfel de intervenții au fost când Dragoș Bon o pregătea pe Craiova, în perioada ianuarie - iulie 2023.

„Eu nu m-am băgat peste niciun antrenor la Universitatea Craiova. Niciodată. Sau hai să spunem, au fost trei evenimente. Prima dată cred că la primul mandat al lui Papură.

Nu mai știu cu cine jucam. Și i-am zis doar atât. El juca 4-3-3 la echipa a doua, noi jucam 4-2-3-1. Nu mai știu după cine a venit, după (n.red. - Devis) Mangia cred că a venit. 3-4-3 jucam cu Mangia.

«Băi, Papi, nu stau eu să discut cu tine ce vrei să faci, dar, dacă vrei un sfat, nu te apuca să schimbi sistemul, pentru că este foarte din scurt. Rămâi pe sistemul ăla, vezi dacă poți să corectezi ceva și după aia, săptămâna viitoare, când ai un ciclu întreg…». Nu m-a ascultat.

A doua oară, cu Dragoș Bon, când jucam cu FCSB și se punea problema dacă să joace cu Conte, aveam noi un fundaș dreapta, sau cu Vlădoiu.

Și am zis că tot timpul Vlădoiu a făcut meciuri extraordinare împotriva lui (n.red. - Florinel) Coman, juca Coman pe partea lui, are viteză, a fost tot timpul foarte bun.

Dacă mă întrebi pe mine, eu nu aș juca cu Conte, aș juca cu Vlădoiu. Nu m-a ascultat, a jucat cu Conte. A venit după meci și mi-a zis că a greșit. Ok”, a declarat Mihai Rotaru, conform fanatik.ro.

Mihai Rotaru: „Prima dată și singura dată în viața mea când am dat mesaj”

Mihai Rotaru a mai dezvăluit care a fost singurul moment când i-a dat mesaj antrenorului în timpul unui meci. S-a întâmplat tot în mandatul lui Dragoș Bon.

„Și tot la fel, la următorul mandat al lui Dragoș Bon, de interimar, jucam la Mioveni, și le-am zis: «Dacă aveți un rezultat bun, dați drumul la copii, trebuie să dăm drumul la U21, să-i pregătim. Deci dacă conduceți 2-0, 3-0, dați-le drumul în teren și lui Danciu, și lui X, Y». Aveam 2-0, 3-0, nu știu cât, nu intra niciunul.

Prima dată și singura dată în viața mea când am dat mesaj: «Bă, voi sunteți nebuni?». Dragoș Bon fiind o etapă acolo. Și mi-au zis că nu au avut semnal.

Deci în rest nici măcar… Atât. Și nici nu m-au ascultat, ca să ne înțelegem. Și am zis că sunt cel mai slab. Dacă află Gigi (n.red. - Becali), o să spună că nu sunt în stare nici cu Dragoș Bon (râde)”, a mai adăugat patronul Craiovei.

„În acel moment am zis că vreau să mă retrag”

În cei 13 ani petrecuți la Craiova, Mihai Rotaru a luat în calcul chiar să se retragă de la echipă, din cauza pierderilor financiare din perioada pandemiei.

„Am avut două momente serioase. Nu mai știu care cum a fost, dar era vorba de același lucru. Pierderile operaționale la U Craiova, dacă excludem cupele europene și vânzarea de jucători, sunt undeva la 5.000.000 de euro pe an. 2017, 2018, 2019, noi am făcut profituri mici, dar pe care nu le vezi relativ.

Dar pandemia a dat totul peste cap. Am pierdut 5-6 milioane în fiecare an. Nu sunt un om care să își permită să piardă atât an de an. Poate un an, poate doi, maxim patru, dar atât.

Am vorbit și cu Pavel Badea, care e președinte la CS Universitatea, și am zis să încerce să găsească alte soluții pentru că nu o pot susține la nesfârșit. Sau pot, dar să nu se aștepte la performanță.

(n.r. – Când ați vorbit cu el?) Acum trei ani de zile. Zic «E păcat pentru tot ce am investit». Pe mine nu mă interesează să iau banii înapoi. Dacă o cedez, o cedez gratis. Nu țin de ea. Nu e echipa mea și a familiei mele.

I-am dat și varianta să o preia el. Eu asigur 10-12 milioane de euro pe an. Preia tu, Cârțu, președinte, tu, director executiv. A zis că da, pare interesant. Ei să o conducă și eu să ofer un buget de 10-12 milioane pe an. După care a venit Badea și a zis nu.

Și în acel moment am zis că vreau să mă retrag. Când s-au făcut 10 ani în care am avut grijă de Știința, 10 ani în care am vrut să o protejez, să am grijă de ea.

Și atunci a venit această idee. Nu a mea, a unui acționar, de a deschide acționariatul. Și a spus cineva că vrea să vină alături de mine. Era vorba de Cicâldău. Apăruse în presă că îl vrem pe Cicâldău, dar că sunt probleme cu salariile.

Nu acum, acum trei ani de zile. Am zis că dacă un om ar fi dispus să vină să plătească salariul lui Cicâldău, înseamnă că sunt și alții. Și am făcut un proiect ca să atrag mai mulți acționari și mi-a ieșit”, a mai declarat Mihai Rotaru.

