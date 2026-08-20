Pancu dă vina pe staff Ce a spus despre ieșirea nervoasă de la derby-ul cu Dinamo: „Ei au influențat decizia, erau cu mâinile pe mine!”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit din nou despre suspendarea de două etape pe care a primit-o și a recunoscut că decizia Comisiei de Disciplină a fost una corectă.

Rapidului, a vorbit din nou despre suspendarea de două etape pe care a primit-o și a recunoscut că decizia Comisiei de Disciplină a fost una corectă. Petrolul - Rapid se joacă vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul a fost eliminat în derby-ul cu Dinamo, scor 0-1, după ce a avut o ieșire nervoasă la adresa arbitrului Horațiu Feșnic.

În urma sancțiunii primite, Pancu nu va putea da indicații de pe bancă la meciurile din Liga 1 cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

Daniel Pancu: „Decizia a fost influențată mult de colaboratorii mei”

În cadrul conferinței premergătoare derby-ului cu Petrolul, Daniel Pancu a susținut că decizia arbitrului Horațiu Feșnic de a-l elimina a fost influențată de staff-ul său, care încerca să îl oprească și să îl calmeze.

„Până acum am avut două experiențe când n-am putut sta pe bancă. La echipa națională U21 a fost greu, pentru că s-au pierdut ambele jocuri, iar la CFR am câștigat. Nu pot să știu cum reacționează echipa. Sunt lucruri care se întâmplă.

O să încerc să nu se mai întâmple ca echipa să joace fără antrenor pe bancă, mai ales că sunt două jocuri foarte grele, foarte importante. Eu sper că ne vom bucura împreună după meci.

Decizia de suspendare e una normală, doar că a fost influențată mult de colaboratorii mei, care erau cu mâinile pe mine. Nu fac nimic. Intram 3 metri pe teren. Într-adevăr, nu ai voie, dar doar spuneam…

Știți foarte bine ce s-a întâmplat, poate și noi o să facem ce a făcut Musi. Dar decizia o consider corectă”, a declarat Daniel Pancu.

Daniel Pancu regretă că a avut o așa ieșire nervoasă și a promis că va încerca de acum să evite astfel de situații.

„Eu le spusesem colaboratorilor deja. La 2:30 noaptea i-am sunat și le-am spus să nu… Dar oricum nu se va mai întâmpla de la mine.

Am avut o serie și la CFR în care am fost foarte nervos pe bancă. La un moment dat am spus că nu voi mai lua niciun cartonaș galben și nu l-am luat. Mă voi ține de cuvânt și aici o să vedeți.

Mai vorbim despre situația asta. Regret, acum o regret, dar v-am spus, cred că decizia a fost influențată mult de colaboratorii mei”, a mai completat antrenorul Rapidului.

Daniel Pancu, despre jucători: „ I-am văzut bine săptămâna asta la antrenamente”

Tehnicianul a precizat că jucătorii Rapidului s-au pregătit bine înaintea derby-ului cu Petrolul și speră că echipa sa va începe să marcheze mai mult.

„Avem o nouă șansă să demonstrăm că ce s-a întâmplat cu Dinamo a fost doar o chestie de detaliu, un fault tactic nefăcut la timpul lui a dus la pierderea unor puncte care contează.

Ne-a durut, dar cred că reacția jucătorilor a fost bună. I-am văzut bine săptămâna asta la antrenamente. Sperăm să se întoarcă și norocul. Nu am avut până acum, iar aici mă refer la numărul foarte mic de goluri, 5, pe care l-am marcat în 5 etape.

Cu media asta de un gol pe etapă nu putem ajunge nicăieri. Mesajul meu pentru jucători: va trebui să fim mult mai responsabili în fața porții”, a mai spus Pancu.

Cât despre reacția sa din meciul cu Dinamo, atunci când s-a răstit la un suporter care se apropiase de el după ce a fost eliminat, Pancu a spus:

„M-a amuzat și atunci, dar nu aveam puterea să râd. Domnul era foarte simpatic. I-am spus să mă lase în pace, dar nu se mișca de acolo. Era foarte zâmbăreț.

Sunt fani vechi, au mai fost premiați de club, sunt rapidiști de o viață, dar gestul în sine… Chiar dacă are atâta experiență, domnul n-a simțit momentul bine. Îmi pare rău dacă s-a simțit cineva, dar aia era reacția din timpul meciului.

Probabil că un steward sau un bodyguard ar fi trebuit să vină cu mine imediat, dar aici e problema clubului”.

După 5 etape disputate în Liga 1, Rapid se află pe locul 8, cu 8 puncte acumulate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport