SPANIA U21 - ROMÂNIA U21 2-1. Daniel Pancu (44 de ani) a vorbit despre plecarea sa de la echipa națională de tineret.

Daniel Pancu a transmis că următorul antrenor care va prelua echipa națională va avea un lot mai generos la dispoziție decât a avut el la începutul campaniei.

Mai mult, actualul selecționer a mărturisit că actuala înțelegere a sa va expira la finalul lunii iunie și nu va fi prelungită.

Viitorul selecționer U21 va fi Costin Curelea, până acum antrenor la U20.

SPANIA U21 - ROMÂNIA U21. Daniel Pancu: „Contractul meu se încheie la 30 iunie”

„Jucătorii învață foarte mult. Trebuie să-și dorească să joace la nivelul ăsta săptămână de săptămână. Lucruri se întâmplă doar în vestul Europei. A fost un ritm... Se așteptau și ei. Vor dormi bine de tot. Cu experiență rămânem, sigur”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă.

Viitorul selecționer o să aibă mai mulți jucători care au participat la un turneu final. Las ceva în urmă viitorului selecționer, pentru că sunt... cred că opt sau șapte sigur. O să aibă mai mulți la dispoziție față de câți am avut eu la începutul campaniei, cinci. Nu voi fi eu viitorul selecționer, în niciun caz. Contractul meu se încheie pe 30 iunie. Va fi, cu siguranță, altcineva Daniel Pancu

Daniel Pancu: „Băieții mei m-au făcut mândru că sunt român”

Despre înfrângerea cu Spania U21, Pancu a evidențiat faptul că dăruirea jucătorilor săi l-a făcut mândru.

E o echipă care m-a făcut mândru că sunt român. Cred că și pe cei din tribună. Le mulțumim că au fost alături de noi în acest moment și împotriva unui adversar extrem de dificil. Cred că le-am oferit motive de satisfacție și celor de acasă. Din păcate, tot înfrângere scrie pe tabelă la final. Eu aș fi considerat calificarea din grupă o performanță echivalentă cu câștigarea trofeului. Jucătorii s-au autodepășit. Organizare ireproșabilă, voință, dăruire Daniel Pancu

„Din păcate, a trebuit să fac schimbări. Nu aș fi schimbat pe nimeni. Resursele. Ritmul din campionatul nostru. Aici plătim. I-am spus la pauză lui Marius Niculae că acest joc va fi decis de jucătorii care vor veni de pe bancă. Iar, uitându-te la ei pe bancă sunt jucători cotați la zeci de milioane. Din păcate, am avut dreptate.

Nu știu dacă ar fi rămas și Blănuță în teren dacă s-ar mai fi întors rezultatul. Nu am revăzut faza. Nu știu dacă e o decizie corectă sau incorectă. Mie, dacă e să iau ceva din jocul ăsta referitor la arbitraj... Eu zic că e un șut în mâna unui fundaș spaniol. Eu zic că se ducea în poartă. Penalty, dacă ar fi fost la 1-0, să facem 2-0, cred că ne-ar fi întors foarte greu”, a mai declarat Pancu.

Întrebat dacă e deranjat că viitorul selecționer U21, Costin Curelea, e prezent în Slovacia, Pancu a răspuns: „Ferească Dumnezeu, am fost și eu pe capul lui Emil Săndoi. Plus că are jucători aici, pe care i-a avut la U20”

Citește și