„Nu am uitat să joc fotbal” Daniel Paraschiv visează la titlu cu Rapid: „O să fac tot ce ține de mine”

Daniel Paraschiv (26 de ani) e gata de primul meci în tricoul Rapidului și își dorește să-i ajute pe giuleșteni să câștige titlul.

Daniel Paraschiv își dorește să facă o impresie bună în Grant.

Daniel Paraschiv: „Nu simt presiune, ci responsabilitate”

„Am timp să demonstrez ce pot în următoarele luni. Dacă va fi bine mă voi bucura, dacă nu, o să vedem. Sigur, dacă lucrurile decurg bine, mi-aș dori să continui, dar sunt foarte mulți factori, nu pot decide eu singur.

Nu simt presiune, ci responsabilitate. Nu am fost adus aici pentru a mi se face un serviciu, ci pentru a ajuta la un obiectiv măreț. Nu am uitat să joc fotbal, nu sunt într-o formă mai slabă decât când am plecat din Liga 1.

Putem visa la titlu, contextul ne permite, suntem într-o poziție foarte bună. Ne dorim cu toții să ajungem acolo. O să fac tot ce ține de mine pentru a îndeplini acest vis.

Transferul la Rapid nu e nicidecum un pas înapoi. Sunt la un club mare din România, ne batem pentru trofee, orice jucător își dorește asta.

Nu depinde doar de mine cum vor decurge lucrurile. Mă voi bucura de fotbal. Am fost primit foarte bine aici: de la conducere la staff tehnic și jucători. Atmosfera generală îmi place foarte mult.

Ne dorim ca fanii să fie alături de noi, în fiecare meci, în fiecare minut. Ne vor împinge de la spate. Ne dorim sprijinul lor”, a spus jucătorul în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă a contat prezența lui Gâlcă pe banca Rapidului când a decis să vină în Giulești, Paraschiv a spus:

„Bineînțeles! Îl apreciez foarte mult de când era la FCSB, la Craiova. Avem mulți prieteni comuni. Contează mult faptul că el cunoaște stilul din Spania. Dânsul m-a dorit aici și a fost un semnal bun”.

Daniel Paraschiv, despre meciul cu Metaloglobus: „Ați văzut ce au făcut cu FCSB”

Paraschiv se așteaptă la un meci de luptă cu Metaloglobus:

„Nu ne putem lăsa păcăliți de locul din clasament al adversarului. Am văzut ce au făcut ei cu FCSB. Ar fi o greșeală să credem că avem meci ușor. Va fi un meci de luptă, trebuie să-l tratăm serios și să-l câștigăm.

Orice echipă care va intra în play-off are o șansă la titlu. Vine și FCSB din spate, acolo sunt deja Craiova și Dinamo. Va fi o luptă foarte strânsă, poate mult mai strânsă decât în ultimii ani. Daniel Paraschiv, Rapid

