Debandadă la FRF Contracandidatul lui Răzvan Burleanu a contestat organizarea votului: „E dictatură!” » A fost ridicat de agenții de securitate

Ilie Drăgan. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 14:23
  • Ilie Drăgan (41 de ani), contracandidatul lui Răzvan Burleanu (41 de ani), a contestat desfășurarea alegerilor din cadrul Adunării Generale a Federația Română de Fotbal.
  • Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit, Drăgan a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.
  • Tensiunile au escaladat rapid, iar agenții de securitate au fost nevoiți să intervină.

Contracandidatul lui Burleanu şi-a exprimat nemulțumirea încă de la început cu privire la amplasarea cabinelor de vot, susținând că, din ultimele rânduri ale sălii, se putea observa opțiunea fiecărui votant, fapt care, în opinia sa, ar fi compromis caracterul secret al votului.

Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu a contestat organizarea votului: „Asta e dictatură”

Tensiunile au escaladat în momentul în care s-a anunțat trecerea la votul pentru funcția de președinte, imediat după discursul lui Răzvan Burleanu, care a durat aproximativ 45 de minute.

Acum se votează președintele? Vorbiți serios?”, a strigat Drăgan. Apoi, contracandidatul lui Burleanu a afirmat că se aștepta să se voteze membrii comitetului executiv, nu președintele, pentru că el nu și-a ținut încă discursul.

Când i s-a cerut să se calmeze, el a insistat: „Eu mi-am făcut un discurs, iar voi nu mă lăsați să vorbesc? Cum să se voteze președintele acum?”.

Ulterior, a acuzat că în sală ar fi fost o persoană „instruită” să grăbească votul: „un teatru ieftin, persoana respectivă a fost instruită”, a declarat el.

Drăgan a continuat să vocifereze, numind situația o „dictatură” și s-a apropiat de un microfon în timp ce oficialii încercau să îl facă să tacă.

Contracandidatul a început să-și susțină discursul chiar în momentul în care ceilalți membri își exprimau votul.

La un moment dat, agenții de securitate au intervenit și au încercat să-l evacueze din sală, dar Drăgan a spus că va părăsi sala doar „luat pe sus”, refuzând să iasă de bună voie.

Apoi, acesta s-a eliberat de agenții de pază și și-a continuat discursul, în timp ce se vota.

