Arestat pentru că a furat 23 de dolari! Fostul star din NBA are iar probleme cu legea. De-a lungul carierei, adunase 16 milioane de dolari!

Delonte West (42 de ani) are din nou probleme cu legea. El a fost arestat, după ce ar fi jefuit o persoană.

Ulterior, fostul star din NBA a fost eliberat pe cauțiune și dus într-un centru de tratament.

Cândva vedetă în NBA, fostul baschetbalist a ajuns într-o stare deplorabilă în ultimii ani, din cauza abuzului de droguri și alcool.

Delonte West, arestat pentru furt

În urmă cu două luni, poliția a primit un apel de la o persoană care a raportat că a fost jefuită și agresată, iar făptașul a fugit.

Când forțele de ordine au ajuns la fața locului, au aflat că individul se afla pe o stradă de vizavi.

West a fost reținut fără alte incidente și, mai apoi, eliberat cu o cauțiune de 1.000 de dolari. Suma totală furată de la victimă a fost de aproximativ 23 de dolari , scrie tmz.com.

Fostul jucător din NBA trebuie să se prezinte în fața instanței în luna martie.

Delonte West și un lung șir de probleme cu legea

Delonte e cunoscut pentru problemele cu drogurile. Fostul jucător de baschet e diagnosticat cu tulburare bipolară, iar după retragere a fost surprins în ipostaze șocante: a fost filmat cerșind pe stradă, dar și urlând insulte la adresa polițiștilor în timp ce aceștia încercau să-l încătușeze.

A pretins că e Iisus Hristos, apoi că e președintele SUA și cel mai mare jucător din toate timpurile, scrie marca.com.

Am fost mai bun decât LeBron James și mai bun decât Michael Jordan. Am fost cel mai bun negru care a practicat vreodată vreun sport. Taci dracului din gură!!” Delonte West către polițiști

În 2009, Delonte a fost arestat pentru port de arme, iar în 2012 a fost amendat de NBA pentru că i-a băgat degetul în ureche lui Gordon Hayward în timpul unui meci dintre Mavericks și Jazz.

În 2016, au apărut imagini cu Delonte West cerșind pe străzi.

În 2020, Mark Cuban, pe atunci proprietarul echipei Dallas Mavericks, l-a luat pe Delonte West dintr-o benzinărie pentru a încerca să-l ajute.

Ladies & Gentlemen, I present to you, Delonte West . A long, long , long way to go, but he has taken the first steps and shared these with all of us as a thank you for the love and support. pic.twitter.com/555twAEVDP — Mark Cuban (@mcuban) October 9, 2020

În noiembrie 2025, a fost arestat după ce a fost găsit inconștient pe stradă. Când polițiștii s-au oferit să-l ducă la spital, acesta a refuzat, așa că l-au reținut pentru propria sa siguranță. West se afla în stare avansată de ebrietate.

În 2024, a fost arestat de două ori: o dată pentru încălcarea condițiilor de eliberare și rezistență la arestare. Apoi, după ce a fost acuzat de violare a unei proprietăți private.

Cine e Delonte West

Delonte West a jucat 9 sezoane în NBA și a adunat o avere de 16 milioane de dolari.

A fost recrutat în NBA în 2004, iar la Cleveland Cavaliers, a fost coechipier cu LeBron James. Ultima echipă din NBA la care a jucat a fost Dallas Mavericks (2011-2012).

De-a lungul celor 9 sezoane pe care le-a jucat în NBA, Delonte West a evoluat pentru 4 echipe: Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks.

În 432 de meciuri din sezonul regulat al NBA în opt sezoane (2004-2012), West a înregistrat o medie de 9,7 puncte și 3,6 pase decisive pe meci.

A plecat apoi în China, unde a jucat pentru Fujian Xunxing și Shanghai Sharks, înainte de a se retrage în 2015.

