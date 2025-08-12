Daniel Paraschiv (26 de ani) a oferit primul interviu în calitate de jucător al celor de la Cultural Leonesa, formație din liga a doua spaniolă.

Daniel Paraschiv a obținut promovarea în La Liga alături de Real Oviedo, însă va evolua până la finalul sezonului la Cultural Leonesa, sub formă de împrumut.

Daniel Paraschiv: „Prioritatea mea a fost să rămân în Spania”

Numit în 2022 „cel mai bun atacant român” de către Dan Petrescu, după un meci CFR - Hermannstadt 3-2, Paraschiv își dorește acum să aibă cât mai multe rezultate, atât pe plan colectiv, dar și pe plan individual, în noua stagiune din liga a doua spaniolă.

Cultural Leonesa va avea primul meci oficial, vineri, pe terenul celor de la Burgos, cu începere de la ora 22:30.

„Sunt foarte bine, adaptarea a fost destul de ușoară, având în vedere ca am rămas în Spania, iar meciurile de pregătire au ajutat un pic în vederea integrării mele în sistemul echipei, din punct de vedere tactic.

Ar mai fi câteva lucruri de pus la punct, dar în cel mai scurt timp cred că se vor rezolva și acestea.

Am acumulat o oarecare experiență în sezonul trecut pe care o pot pune în slujba echipei în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare pentru toată lumea din club.

La nivel colectiv, obiectivul ar fi să prestăm un fotbal eficient și să încercăm să aducem cat mai multe bucurii suporterilor, iar la nivel individual, să am continuitate și mai multe realizări.

Au fost, într-adevăr, mai multe discuții înainte de a semna pentru Cultural, însă prioritatea mea si a clubului a fost să rămân în Spania, iar când a venit oferta de aici, nu am stat prea mult pe gânduri. Există și o opțiune de cumpărare, dar nu este, însă, obligatorie” a declarat Daniel Paraschiv, potrivit digisport.ro.

Daniel Paraschiv: „Ar fi fost dăunător pentru cariera mea”

Întrebat dacă a regretat plecarea de la Real Oviedo, Paraschiv a răspuns:

„Deloc. Puteam fi, poate, orbit de acest miraj numit LaLiga, dar rămânând acolo si neprimind minute de joc, ar fi fost dăunător pentru cariera mea.

Astfel, plec împăcat ca am dat tot ce am avut mai bun pentru echipă și ca am contribuit si eu la sezonul excelent pe care clubul l-a avut”, a adăugat Paraschiv.

30 de meciuri a jucat Paraschiv în stagiunea precedentă din La Liga 2. A marcat 3 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Pentru scurt timp, atacantul român a fost coleg la Oviedo cu Horațiu Moldovan. Paraschiv a dezvăluit că a fost un sentiment plăcut să aibă un conațional drept coechipier.

„A fost un sentiment foarte plăcut să fiu coleg cu un conațional într-o echipă din străinătate, iar Horațiu este o persoană foarte agreabilă și comunicativă.

Îi doresc și pe această cale mult succes în noul sezon si sunt convins ca va face suporterii foarte fericiți cu evoluțiile sale”, a concluzionat Daniel Paraschiv.

