Prioritatea lui Paraschiv Primul interviu al atacantului, după ce a semnat cu Leonesa : „Ar fi fost dăunător pentru cariera mea”
Daniel Paraschiv/ Foto: Facebook @Cultural y Deportiva Leonesa SAD
Stranieri

Prioritatea lui Paraschiv Primul interviu al atacantului, după ce a semnat cu Leonesa: „Ar fi fost dăunător pentru cariera mea”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 18:25
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 18:26
  • Daniel Paraschiv (26 de ani) a oferit primul interviu în calitate de jucător al celor de la Cultural Leonesa, formație din liga a doua spaniolă.

Daniel Paraschiv a obținut promovarea în La Liga alături de Real Oviedo, însă va evolua până la finalul sezonului la Cultural Leonesa, sub formă de împrumut.

Sala Polivalentă, gata 90% Arena din Suceava nu are încă drum de acces, parcare sau canalizare
Citește și
Sala Polivalentă, gata 90% Arena din Suceava nu are încă drum de acces, parcare sau canalizare
Citește mai mult
Sala Polivalentă, gata 90% Arena din Suceava nu are încă drum de acces, parcare sau canalizare

Daniel Paraschiv: „Prioritatea mea a fost să rămân în Spania”

Numit în 2022 „cel mai bun atacant român” de către Dan Petrescu, după un meci CFR - Hermannstadt 3-2, Paraschiv își dorește acum să aibă cât mai multe rezultate, atât pe plan colectiv, dar și pe plan individual, în noua stagiune din liga a doua spaniolă.

  • Cultural Leonesa va avea primul meci oficial, vineri, pe terenul celor de la Burgos, cu începere de la ora 22:30.

„Sunt foarte bine, adaptarea a fost destul de ușoară, având în vedere ca am rămas în Spania, iar meciurile de pregătire au ajutat un pic în vederea integrării mele în sistemul echipei, din punct de vedere tactic.

Ar mai fi câteva lucruri de pus la punct, dar în cel mai scurt timp cred că se vor rezolva și acestea.

Am acumulat o oarecare experiență în sezonul trecut pe care o pot pune în slujba echipei în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare pentru toată lumea din club.

La nivel colectiv, obiectivul ar fi să prestăm un fotbal eficient și să încercăm să aducem cat mai multe bucurii suporterilor, iar la nivel individual, să am continuitate și mai multe realizări.

Au fost, într-adevăr, mai multe discuții înainte de a semna pentru Cultural, însă prioritatea mea si a clubului a fost să rămân în Spania, iar când a venit oferta de aici, nu am stat prea mult pe gânduri. Există și o opțiune de cumpărare, dar nu este, însă, obligatorie” a declarat Daniel Paraschiv, potrivit digisport.ro.

Daniel Paraschiv, alături de partenera sa, la petrecerea de promovare a celor de la Real Oviedo/ Foto: instagram/afch_official Daniel Paraschiv, alături de partenera sa, la petrecerea de promovare a celor de la Real Oviedo/ Foto: instagram/afch_official
Daniel Paraschiv, alături de partenera sa, la petrecerea de promovare a celor de la Real Oviedo/ Foto: instagram/afch_official

Daniel Paraschiv: „Ar fi fost dăunător pentru cariera mea”

Întrebat dacă a regretat plecarea de la Real Oviedo, Paraschiv a răspuns:

„Deloc. Puteam fi, poate, orbit de acest miraj numit LaLiga, dar rămânând acolo si neprimind minute de joc, ar fi fost dăunător pentru cariera mea.

Astfel, plec împăcat ca am dat tot ce am avut mai bun pentru echipă și ca am contribuit si eu la sezonul excelent pe care clubul l-a avut”, a adăugat Paraschiv.

30 de meciuri
a jucat Paraschiv în stagiunea precedentă din La Liga 2. A marcat 3 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Pentru scurt timp, atacantul român a fost coleg la Oviedo cu Horațiu Moldovan. Paraschiv a dezvăluit că a fost un sentiment plăcut să aibă un conațional drept coechipier.

„A fost un sentiment foarte plăcut să fiu coleg cu un conațional într-o echipă din străinătate, iar Horațiu este o persoană foarte agreabilă și comunicativă.

Îi doresc și pe această cale mult succes în noul sezon si sunt convins ca va face suporterii foarte fericiți cu evoluțiile sale”, a concluzionat Daniel Paraschiv.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Diverse
17:14
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Citește mai mult
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Ianis Hagi a refuzat Legia  Edi Iordănescu explică de ce internaționalul român nu a vrut să joace în Polonia: „A avut alte așteptări”
Înot
16:23
Ianis Hagi a refuzat Legia Edi Iordănescu explică de ce internaționalul român nu a vrut să joace în Polonia: „A avut alte așteptări”
Citește mai mult
Ianis Hagi a refuzat Legia  Edi Iordănescu explică de ce internaționalul român nu a vrut să joace în Polonia: „A avut alte așteptări”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
spania la liga Daniel Paraschiv Real Oviedo cultural leonesa
Știrile zilei din sport
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Nationala
09:00
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește mai mult
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Campionate
12.08
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Citește mai mult
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Liga 2
12.08
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai mult
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:46
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
„N-o să fie ușor la PSV”  Basarab Panduru îl avertizează pe  Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
11:38
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
10:34
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
10:03
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Diverse
12.08
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Citește mai mult
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Campionate
12.08
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Citește mai mult
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Superliga
12.08
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Citește mai mult
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul
Superliga
12.08
Rotaru și-a onorat promisiunea FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul și-a primit cadoul
Citește mai mult
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 19 rapid 29 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share