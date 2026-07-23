„Vor avea meci greu cu noi” Dinamovistul Danny Armstrong vrea revanșa în fața Universității Craiova: „Un derby pe care îl așteptăm”
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Vor avea meci greu cu noi” Dinamovistul Danny Armstrong vrea revanșa în fața Universității Craiova: „Un derby pe care îl așteptăm”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 10:31
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 10:31
  • Danny Armstrong (28 de ani), jucătorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a doua a Ligii 1.
  • Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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„Câinii” vor să-și ia revanșa în fața Craiovei. În sezonul trecut, oltenii s-au impus în ambele dueluri din play-off și au eliminat-o pe Dinamo și din Cupa României, în semifinale.

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Danny Armstrong, înaintea meciului cu U Craiova: „Nu vor avea viaţă uşoară”

Fotbalistul scoțian de la Dinamo se așteaptă la un derby intens împotriva campioanei României și își dorește să obțină cele 3 puncte.

Ştiu şi ei că vor avea un meci greu cu noi, nu vor avea viaţă uşoară, iar cel mai important este ca noi să ne concentrăm 100% şi să avem încredere că putem câştiga aceste trei puncte acasă. Este clar un derby pe care îl aşteptăm”, a declarat Danny Armstrong, conform orangesport.ro.

Este o echipă bună, sunt jucători de calitate, probabil că au soluţii mai bune în lot decât noi, dar au şi investit ceva bani în transferuri. Dar aşa cum am spus nu o să fie un meci uşor. Danny Armstrong, jucător Dinamo

Sosit în vara anului trecut la Dinamo, Armstrong a devenit un jucător de bază al „câinilor”. În sezonul trecut, extrema dreaptă a jucat 42 de meciuri, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 11 pase decisive.

Dinamo a început cu stângul noul sezon din Liga 1. Echipa antrenată de Nuno Campos a cedat în fața Petrolului cu scorul de 0-1.

De cealaltă parte, Craiova a obținut o victorie categorică împotriva celor de la UTA Arad, scor 4-0.

VIDEO. Golul marcat de Martins în Petrolul - Dinamo 1-0

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