„Returul va fi foarte dificil”  Antrenorul lui Levski, precaut după victoria cu U Craiova: „Un adversar valoros” +9 foto
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Liga Campionilor

„Returul va fi foarte dificil” Antrenorul lui Levski, precaut după victoria cu U Craiova: „Un adversar valoros”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 10:01
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 10:03
  • Levski - U Craiova 1-0. Julio Velazquez (44 de ani), antrenorul campioanei Bulgariei, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
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Bulgarii au început perfect partida, reușind să deschidă scorul încă din minutul 8, grație golului marcat de Dimitrov. Craiova a forțat egalarea, dar nu a reușit să înscrie.

Calificarea în turul al treilea se va decide miercurea viitoare, pe 29 iulie, în Bănie, de la ora 20:30.

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Levski - U Craiova 1-0. Julio Velazquez: „Mi-aș dori să câștigăm și cu 20-0, dar adversarul este foarte bun”

Antrenorul celor de la Levski Sofia s-a declarat mulțumit de victoria echipei sale, dar a evidențiat și valoarea Universității Craiova.

„Fiecare meci este diferit. Nu este vorba despre a schimba ceva, ci despre a înțelege ce ți se cere în fiecare moment al jocului.

Cred că astăzi (n.r. miercuri) am făcut un meci foarte serios, unul bun. Am intrat excelent în partidă și am arătat multe lucruri interesante atunci când am avut posesia mingii.

În repriza a doua a fost un joc echilibrat, cu ocazii la ambele porți. Ritmul a fost foarte intens, cu faze de atac și contraatac, iar ambele echipe au avut șanse să marcheze. Consider că echipa a înțeles foarte bine ce avea de făcut în acest meci.

Este o victorie frumoasă și foarte importantă pentru jucători, deoarece am întâlnit un adversar valoros. Cred că băieții au făcut o treabă excelentă. Acum trebuie să lăsăm acest meci în urmă și să ne concentrăm asupra următorului. Julio Velazquez, antrenorul Levski Sofia

De multe ori se uită împotriva cui jucăm și cine suntem noi. Știți foarte bine de ce este capabil adversarul și la ce nivel se află. Au trecut categoric de turul precedent (n.r. 5-1 cu Vitebsk) și au câștigat Supercupa.

Da, mi-aș dori să câștigăm și cu 20-0, dar adversarul este foarte bun. Important este să fim competitivi, să stăm bine în teren și să facem ceea ce ni se cere. Vreau să evidențiez încă o dată munca excelentă a jucătorilor.

Trebuie să rămânem modești și să fim conștienți de nivelul nostru, însă asta nu înseamnă că nu suntem ambițioși. Din contră, suntem foarte ambițioși”, a declarat Julio Velazquez, conform sportal.bg.

Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures
Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures

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Levski - U Craiova, meci FOTO FB U Craiova Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures
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Tehnicianul spaniol e mulțumit că echipa sa a rezistat presiunii.

„Pe parcursul primei reprize, adversarul a reușit să echilibreze jocul. Chiar și așa, am fost bine organizați în teren și ne-am creat alte ocazii, mai ales atunci când am găsit spații în spatele liniei defensive.

Trebuie însă să admit că, în momentele în care nu reușeam să recuperăm rapid mingea, nu am arătat la fel de bine”, a mai spus Velazquez.

Julio Velazquez: „Returul va fi un meci foarte dificil”

Julio Velazquez a vorbit și despre manșa secundă, de săptămâna viitoare, din Bănie.

„Returul va fi un meci foarte dificil. Astăzi (n.r. miercuri) am avut un avantaj important, iar acela a fost sprijinul publicului.

Avem deja experiența sezonului trecut, când am jucat manșa secundă în deplasare și am reușit să ne calificăm. Va trebui să facem un nou meci bun și să demonstrăm că putem fi competitivi”.

Accidentările fac parte din fotbal. Mai întâi trebuie să vedem pe cine vom avea disponibil și cum ne vom prezenta la meciul din campionat. Nu ne putem gândi deja la următoarea partidă cu Universitatea Craiova. În acest moment, cel mai important este meciul din campionat (n.r. cu Lokomotiv Sofia). Julio Velazquez, antrenor Levski Sofia

În turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, învingătoarea dintre Levski Sofia și U Craiova va da peste Omonia Nicosia (Cipru) sau Kairat Almaty (Kazahstan), scor 1-0 în tur.

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