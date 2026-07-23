„Nu s-a terminat” Sorin Cârțu e încrezător că U Craiova o va doborî pe Levski în retur: „E un rezultat care se poate întoarce”

Levski - U Craiova 1-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, consideră că echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) poate obține un rezultat favorabil în returul din Bănie.

oltenilor, consideră că echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) poate obține un rezultat favorabil în returul din Bănie. Manșa secundă a „dublei” din turul al doilea preliminar din Liga Campionilor se va juca miercurea viitoare, pe 29 iulie, de la ora 20:30.

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Oltenii nu au reușit să se impună în Bulgaria. Levski a câștigat grație golului marcat de Dimitrov, încă din minutul 8.

Levski - U Craiova 1-0 . Sorin Cârțu: „Acasă suntem o forţă”

Sorin Cârțu e încrezător că Universitatea Craiova va întoarce rezultatul în Bănie și va obține calificarea în turul 3 preliminar din Liga Campionilor.

„Aş fi vrut un rezultat favorabil, dar e ca o repriză. Nu mi se pare că nu putem să ne calificăm. E un rezultat care se poate întoarce, am mai avut meciuri. Acasă suntem o forţă, trebuie să ne calificăm!

Am zis că vor fi meciuri foarte grele, deci ceea ce s-a întâmplat acum nu trebuie să fie o foarte mare surpriză. Dar asta nu înseamnă că s-a terminat”, a declarat oficialul oltenilor, conform primasport.ro.

Dacă va trece de Levski Sofia, campioana României va întâlni în turul 3 câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). Meciul tur s-a încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea ciprioților.

În cazul unei eliminări în această rundă din UCL, Craiova își va continua aventura europeană în turul 3 din Europa League, acolo unde va da peste pierzătoarea „dublei” dintre Sabah Baku (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda), scor 1-0 în tur.

Până la returul cu Levski, echipa antrenată de Filipe Coelho o va întâlni pe Dinamo sâmbătă, de la 20:30, în derby-ul etapei #2 din Liga 1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oltenii au început cu dreptul campionatul. Au învins-o categoric pe UTA Arad cu scorul de 4-0 în prima etapă.

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