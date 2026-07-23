„Nu s-a terminat” Sorin Cârțu e încrezător că U Craiova o va doborî pe Levski în retur: „E un rezultat care se poate întoarce”

- Levski - U Craiova 1-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, consideră că echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) poate obține un rezultat favorabil în returul din Bănie.
- Manșa secundă a „dublei” din turul al doilea preliminar din Liga Campionilor se va juca miercurea viitoare, pe 29 iulie, de la ora 20:30.
Oltenii nu au reușit să se impună în Bulgaria. Levski a câștigat grație golului marcat de Dimitrov, încă din minutul 8.
Levski - U Craiova 1-0. Sorin Cârțu: „Acasă suntem o forţă”
Sorin Cârțu e încrezător că Universitatea Craiova va întoarce rezultatul în Bănie și va obține calificarea în turul 3 preliminar din Liga Campionilor.
„Aş fi vrut un rezultat favorabil, dar e ca o repriză. Nu mi se pare că nu putem să ne calificăm. E un rezultat care se poate întoarce, am mai avut meciuri. Acasă suntem o forţă, trebuie să ne calificăm!
Am zis că vor fi meciuri foarte grele, deci ceea ce s-a întâmplat acum nu trebuie să fie o foarte mare surpriză. Dar asta nu înseamnă că s-a terminat”, a declarat oficialul oltenilor, conform primasport.ro.
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Dacă va trece de Levski Sofia, campioana României va întâlni în turul 3 câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). Meciul tur s-a încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea ciprioților.
În cazul unei eliminări în această rundă din UCL, Craiova își va continua aventura europeană în turul 3 din Europa League, acolo unde va da peste pierzătoarea „dublei” dintre Sabah Baku (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda), scor 1-0 în tur.
Până la returul cu Levski, echipa antrenată de Filipe Coelho o va întâlni pe Dinamo sâmbătă, de la 20:30, în derby-ul etapei #2 din Liga 1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Oltenii au început cu dreptul campionatul. Au învins-o categoric pe UTA Arad cu scorul de 4-0 în prima etapă.