Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibilitatea numirii lui Zeljko Kopic în funcția de antrenor principal la FCSB.

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Antrenorul croat s-a despărțit de Dinamo la finalul sezonului trecut, iar până în momentul de față nu a preluat banca tehnica a unui alt club.

Gigi Becali: „Ce om aș fi eu, când sunt pe locul 1, să vorbesc de alt antrenor?”

Deși startul de sezon a fost unul dificil, după ce FCSB a suferit o eliminare rușinoasă din Europa, 3-7 la general cu FK Auda, finanțatorul „roș-albaștrilor” continuă să-i acorde încredere antrenorului Marius Baciu.

„E posibil să facă Baciu niște surprize, cum a făcut și Charalambous. Când l-am adus, râdea lumea de el. Este bun Kopic. Hai să îți spun un lucru. Ce caracter aș avea eu și ce om aș fi… Mai greșesc și eu când mă enervez.

Ce om aș fi eu când am antrenor, sunt pe locul 1 și vorbesc de alt antrenor? Sunt eu nenorocit? Dacă hotărăsc să plece, atunci pot să vorbesc de alții. Nu mi-a trecut prin cap să plece. De ce să vorbesc? Eu nu mușc momeala. Eu nu fac așa ceva”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Parcursul lui Zeljko Kopic la Dinamo

Tehnicianul croat a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns până în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

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