Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Zeljko Kopic, Marius Baciu, FCSB. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Superliga

Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 12:32
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 12:33
  • Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibilitatea numirii lui Zeljko Kopic în funcția de antrenor principal la FCSB.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenorul croat s-a despărțit de Dinamo la finalul sezonului trecut, iar până în momentul de față nu a preluat banca tehnica a unui alt club.

Mutare de ultimă oră la FCSB Gigi Becali confirmă transferul unui atacant: „L-am luat” » Detaliile înțelegerii
Citește și
Mutare de ultimă oră la FCSB Gigi Becali confirmă transferul unui atacant: „L-am luat” » Detaliile înțelegerii
Citește mai mult
Mutare de ultimă oră la FCSB Gigi Becali confirmă transferul unui atacant: „L-am luat” » Detaliile înțelegerii

Gigi Becali: „Ce om aș fi eu, când sunt pe locul 1, să vorbesc de alt antrenor?”

Deși startul de sezon a fost unul dificil, după ce FCSB a suferit o eliminare rușinoasă din Europa, 3-7 la general cu FK Auda, finanțatorul „roș-albaștrilor” continuă să-i acorde încredere antrenorului Marius Baciu.

„E posibil să facă Baciu niște surprize, cum a făcut și Charalambous. Când l-am adus, râdea lumea de el. Este bun Kopic. Hai să îți spun un lucru. Ce caracter aș avea eu și ce om aș fi… Mai greșesc și eu când mă enervez.

Ce om aș fi eu când am antrenor, sunt pe locul 1 și vorbesc de alt antrenor? Sunt eu nenorocit? Dacă hotărăsc să plece, atunci pot să vorbesc de alții. Nu mi-a trecut prin cap să plece. De ce să vorbesc? Eu nu mușc momeala. Eu nu fac așa ceva”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Parcursul lui Zeljko Kopic la Dinamo

Tehnicianul croat a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns până în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Citește și

Dușmanul nevăzut din cască Momente de groază la un antrenament:  un șarpe veninos a fost găsit în echipamentul unui jucător
Alte sporturi
11:32
Dușmanul nevăzut din cască Momente de groază la un antrenament: un șarpe veninos a fost găsit în echipamentul unui jucător
Citește mai mult
Dușmanul nevăzut din cască Momente de groază la un antrenament:  un șarpe veninos a fost găsit în echipamentul unui jucător
Consecințele seismului din Columbia Un baschetbalist  a murit, iar un fotbalist e dat dispărut » Gestul superb al starului naționalei
Campionate
11:10
Consecințele seismului din Columbia Un baschetbalist a murit, iar un fotbalist e dat dispărut » Gestul superb al starului naționalei
Citește mai mult
Consecințele seismului din Columbia Un baschetbalist  a murit, iar un fotbalist e dat dispărut » Gestul superb al starului naționalei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
dinamo bucuresti antrenor gigi becali fcsb zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Înot
12.08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Citește mai mult
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Europa League
12.08
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Citește mai mult
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Înot
12.08
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Citește mai mult
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Superliga
12.08
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Citește mai mult
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:50
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
00:14
Scene obscene la Supercupă FOTO. Un fan a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
Scene obscene la Supercupă  FOTO. Un fan  a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
21:08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Top stiri
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Campionate
12.08
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer. De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Citește mai mult
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Înot
12.08
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Citește mai mult
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
Superliga
12.08
U Craiova s-a decis Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat
Citește mai mult
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
12.08
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share