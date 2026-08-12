CORESPONDENȚĂ DE LA PARIS. Denis Popescu (23 de ani) și Vlad Mihalache (18 ani) s-au oprit în semifinalele probei de 100m fluture, la Campionatele Europene de Natație.

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Legitimați la cele două cluburi rivale din Capitală, Dinamo, respectiv Steaua, sportivii au evoluat împreună în penultimul act al competiției.

În prima semifinală, Vlad Mihalache a terminat pe locul 8 (52,40 secunde) și a ocupat locul 16 la general.

Denis Popescu a terminat a doua semifinală pe locul 6 (51,67 secunde), clasându-se pe locul 12 la general.

Clasamentul finaliștilor la 100m fluture:

Noe Ponti (Elveția) – 50,21 Kristof Milak (Ungaria) – 50,50 Maxime Grousset (Franța) – 50,78 Hubert Kos (Ungaria) – 51,05 Kayi Winkler (Germania) – 51,34 Andrei Minakov (Rusia) – 51,43 Edward Mildred (Marea Britanie) – 51,44 Ihor Troianovskyi (Ucraina) – 51,57

Știrea inițială

Popescu, legitimat la CS Dinamo, a obținut un timp de 51,44 secunde, al treilea din seria 5, care i-a asigurat prezența în semifinale.

În seria 4, stelistul Vlad Mihalache s-a clasat pe prima poziție, cu un timp de 52,07 secunde, fiind singurul din această întrecere care va merge mai departe.

„Sunt foarte fericit cu acest rezultat. Îmi doream, totuși, un 51, dar sunt sigur că pot să cobor sub 50 diseară. E un E un personal best, cu 30 de sutimi sub.

Cred că pot mai bine pe ambele lungimi. Aș putea pleca un pic mai tare, dar să dozez energia mai bine. Și pe a doua parte sunt sigur că pot să sprintez mai devreme și să-mi țin respirația mult mai mult.

(n.r. - crezi într-o finală?) Nu vreau să pun presiune pe mine, așa că o să înot să-mi fac cel mai bun timp al meu și cea mai bună cursă”, a declarat Vlad Mihalache.

„Nu o să o iau ca pe o dezamăgire (n.r. - că n-a prins semifinala la 50m), cum am spus. Mă bucur că am început cu 50-ul pentru că pentru mine e o loterie, e o încălzire, nu vreau să sune a aroganță sau ceva, dar așa am luat-o noi, ca pe o încălzire, să ne obișnuim cu atmosfera, cu apa, cu concursul.

Să vedem adversarii, să vedem cât de pregătiți sunt. Mă bucur că am putut, nu a fost o dezamăgire, dar, în același timp, poate voiam un pic mai bine, dar mă bucur că am rămas puternic psihic și am putut trece peste, cumva, și m-am putut concentra pe proba aceasta, să dau tot ce am din mine și a fost bine, un succes.

Mă bucur că și Vlad a prins semifinala. Nu știu dacă vom fi în aceeași semifinală. În orice caz, suntem amândoi acolo și, cine știe, poate și în finală”, a declarat Denis Popescu.

Semifinalele sunt programate tot în această seară, de la 20:33 și 20:37, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

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