„Tot nu mi se pare corect” Armstrong e încă supărat pentru barajul pierdut cu FCSB + despre lot: „Au plecat jucători importanți, cu experiență” +7 foto
Danny Armstrong. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Tot nu mi se pare corect” Armstrong e încă supărat pentru barajul pierdut cu FCSB + despre lot: „Au plecat jucători importanți, cu experiență”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 14:11
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 15:36
  • Danny Armstrong (28 de ani), extrema lui Dinamo, a vorbit despre perioada de pregătire din Polonia și despre noul sistem propus de Nuno Campos.
  • Scoțianul a comentat și finalul dureros al stagiunii precedente, când Dinamo a ratat calificarea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2.
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Armstrong a fost unul dintre oamenii de bază ai „câinilor” în sezonul recent încheiat. Fotbalistul a marcat 5 goluri și a oferit 11 pase decisive de la venirea sa de la Kilmarnock.

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Armstrong, despre primele zile cu Nuno Campos: „Trebuie să ne adaptăm ideilor lui”

Dinamo a început deja testele din Polonia, iar primul amical al verii a fost câștigat cu 2-1 în fața celor de la Gornik Leczna.

„Am avut parte de antrenamente foarte bune. Perioada de pregătire este întotdeauna dificilă, dar sesiunile au fost de calitate. Este bine să revenim la muncă și să încercăm să ajungem la cea mai bună formă fizică posibilă.

Antrenorul ne-a făcut adaptarea cât mai ușoară. Este foarte atent la detalii și explică foarte clar ceea ce își dorește de la noi. Ca jucători, trebuie să învățăm cât mai repede și să ne adaptăm ideilor sale.

Fiecare antrenor are propria filosofie, iar noi trebuie să o înțelegem și să o aplicăm cât mai repede”, a spus Armstrong, conform dinamo1948.club.

Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo
Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo

Galerie foto (7 imagini)

Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo Dinamo, în primul amical al verii, cu Gornik Leczna. Foto: Dinamo
+7 Foto
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Armstrong a explicat că noul sistem îl obligă să se adapteze la un rol ușor diferit față de cel cu care era obișnuit.

„Pentru mine este ceva nou. În mod normal sunt un extremă clasică și îmi place să joc în bandă.

Sezonul trecut am evoluat uneori mai mult spre interior, iar acum este o schimbare la care trebuie să mă adaptez cât mai repede.

Este diferit, dar sunt convins că pot face acest lucru”, a mai spus scoțianul.

Armstrong e încă supărat pentru barajul pierdut cu FCSB: „Tot nu mi se pare corect”

Finalul sezonului trecut a lăsat urme la Dinamo. Echipa a terminat pe locul 4 în Superliga, dar a ratat prezența în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

„Cred că sezonul trecut am avut șansa să terminăm mai sus, dar am avut o serie slabă de rezultate spre final și asta ne-a costat.

Apoi a venit dezamăgirea ultimului meci, care a fost foarte greu de acceptat. Personal, încă nu cred că este cel mai corect sistem, dar asta este fotbalul. Sper ca în acest sezon să progresăm și să ne luptăm pentru obiective și mai importante.

Statisticile au fost bune, deși puteau fi și mai bune. Mă bucur că am reușit să contribui cât de mult am putut pentru echipă.

A fost dezamăgitor că nu am reușit să obținem calificarea în cupele europene și nici să câștigăm un trofeu, dar sunt lucruri din care putem învăța și pe care putem construi. Sper ca în acest sezon să ne atingem obiectivele”, a mai spus atacantul.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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Danny Armstrong așteaptă întăriri la Dinamo: „Am pierdut jucători experimentați și foarte importanți”

Dinamo a pierdut mai mulți jucători cu experiență, iar scoțianul spune că fotbaliștii rămași trebuie să ajute grupul tânăr să crească.

„Avem un lot foarte tânăr. Am pierdut câțiva jucători experimentați și foarte importanți, iar cei care am rămas trebuie să îi ajutăm pe cei tineri cât mai mult posibil.

Sunt convins că vor mai veni și jucători noi, lucru pe care îl așteptăm cu toții. Până atunci, responsabilitatea noastră este să îi sprijinim pe cei mai tineri și să construim o echipă puternică.

Armstrong a vorbit și despre diferențele dintre fotbalul din Scoția și cel din România.

Ambele sunt campionate pasionale. În ambele țări oamenii iubesc fotbalul, stadioanele sunt pline de suporteri și competiția este foarte puternică. Poate că în Scoția jocul este puțin mai fizic, însă există multe asemănări în ceea ce privește spiritul competitiv și dorința de a câștiga. Danny Armstrong, atacantul lui Dinamo

Dinamo s-a despărțit în această vară de: Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko, Valentin Țicu și Eddy Gnahore.

Cifrele lui Danny Armstrong:

  • Kilmarnock: 158 de meciuri, 26 de goluri, 35 de pase decisive
  • Raith Rovers: 64 de meciuri, 14 goluri, 12 pase decisive
  • Dinamo: 42 de meciuri, 6 goluri, 11 pase decisive
  • Ross County: 8 meciuri, un gol
  • Dunfermline Athletic: 6 meciuri, o pasă decisivă

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