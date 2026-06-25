„M-a «omorât» la antrenamente” Eroul Iranului se înclină în fața românului prezent la CM 2026:  „Lui îi datorez asta” +10 foto
Alireza Beiranvand/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„M-a «omorât» la antrenamente” Eroul Iranului se înclină în fața românului prezent la CM 2026: „Lui îi datorez asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 11:50
  • Alireza Beiranvand (33 de ani), eroul Iranului din meciul cu Belgia (0–0), a vorbit la superlativ despre Alin Dincă (45 de ani), românul care este antrenor de portari la naționala asiaticilor.
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Titular în poarta selecționatei antrenate de Amir Ghalehnoy la această ediție a Campionatului Mondial, Beiranvand a făcut minuni la meciul cu Belgia.

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A fost desemnat omul meciului, după cele 7 parade cu care a ținut intactă poarta Iranului.

Eroul Iranului, elogii la adresa lui Alin Dincă: „Lui îi datorez asta”

O parte din prestația fabuloasă a lui Beiranvand i se datorează și lui Alin Dincă, antrenor al portarilor de la naționala Iranului din martie 2023.

Hunedoreanul a insistat ca goalkeeperul să apere în meciul cu Belgia, chiar dacă selecționerul Amir Ghalenoei era aproape să îl scoată din echipa de start în favoarea lui Hossein Hosseini, după remiza cu Noua Zeelandă (2-2), potrivit sport.ro.

Alin Dincă, românul care este antrenor de portari la naționala Iranului/ Foto: Instagram Alin Dincă, românul care este antrenor de portari la naționala Iranului/ Foto: Instagram
Alin Dincă, românul care este antrenor de portari la naționala Iranului/ Foto: Instagram

La câteva zile de la meciului din Los Angeles, Beiranvand l-a elogiat pe antrenorul român din staff-ul Iranului și a vorbit și despre faza petrecută în minutul 59 al partide.

Atunci, Alireza a reușit să blocheze uluitor un șut trimis de De Cuyper din doar câțiva metri.

„Alin (n.r. – Dincă) m-a «omorât» la antrenamente, dar lui îi datorez parada asta! Doar noi doi știm de câte ori am exersat astfel de faze.

Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut și tot ce face pentru echipa națională”, a declarat Alireza Beiranvand pentru sursa citată.

FOTO. Parada miraculoasă a lui Alireza Beiranvand în fața lui De Cuyper

Paradă fabuloasă a lui Alireza Beiranvand în Belgia - Iran FOTO captură video AntenaPLAY.jpeg
Paradă fabuloasă a lui Alireza Beiranvand în Belgia - Iran FOTO captură video AntenaPLAY.jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Paradă fabuloasă a lui Alireza Beiranvand în Belgia - Iran FOTO captură video AntenaPLAY.jpeg Paradă fabuloasă a lui Alireza Beiranvand în Belgia - Iran FOTO captură video AntenaPLAY.jpeg Paradă fabuloasă a lui Alireza Beiranvand în Belgia - Iran FOTO captură video AntenaPLAY.jpeg Paradă fabuloasă a lui Alireza Beiranvand în Belgia - Iran FOTO captură video AntenaPLAY.jpeg Paradă fabuloasă a lui Alireza Beiranvand în Belgia - Iran FOTO captură video AntenaPLAY.jpeg
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După două remize în Grupa G, 2-2 cu Noua Zeelandă și 0-0 cu Belgia, Iran ocupă locul 2, urmând să întâlnească Egipt, liderul grupei, în ultima etapă.

Partida este programată sâmbătă, de la 6:00 (ora României), pe Lumen Field din Seattle.

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Egipt24
2. Iran22
3. Belgia22
4. Noua Zeelandă21

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