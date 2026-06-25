Neymar a încheiat meciul în lacrimi Starul Braziliei, ovaționat de tot stadionul la revenirea pe teren » Ancelotti avertizează: „Acum începe o altă competiție”

Neymar (34 de ani) a bifat primele minute la Campionatul Mondial din 2026, în victoria Braziliei cu Scoția, scor 3-0.

Starul celor de la Santos a intrat în repriza a doua și a primit una dintre cele mai puternice ovații de până acum ale turneului.

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Brazilia avea deja meciul sub control în momentul în care Carlo Ancelotti a decis să-l trimită pe teren.

Vinicius Junior a marcat de două ori, în minutele 7 și 45+3, iar Matheus Cunha a stabilit scorul final în minutul 60.

Revenire specială pentru Neymar la naționala Braziliei

Neymar s-a ridicat de pe bancă, iar reacția tribunei, care l-a cerut de mai multe ori în teren pe parcursul partidei, a venit imediat.

Pentru Neymar, revenirea a avut o încărcătură specială. Atacantul nu mai jucase pentru naționala Braziliei din 17 octombrie 2023, când s-a accidentat grav la genunchi într-un meci cu Uruguay.

The stadium went absolutely crazy as Neymar returned. 🇧🇷🤩



Definitely the best video you’ll see today. pic.twitter.com/5ffBCYRn8c — MC (@CrewsMat10) June 25, 2026

La final, Neymar a postat pe rețelele sociale mesajul: „Amintește-ți cine ești”.

După meci, Neymar a vorbit despre cum s-a simțit după pauza lungă de la națională.

„Nu m-am gândit la nimic când am intrat, doar am fost recunoscător pentru moment.

Obiectivul meu era să joc la Cupa Mondială, să joc pentru națională. Nu a fost ușor să ajung până aici”, a declarat Neymar, conform marca.com.

Neymar was in tears after his first match for Brazil since October 2023 🥺 pic.twitter.com/p7hKmq0H5E — B/R Football (@brfootball) June 25, 2026

La începutul partidei, Neymar s-a îmbrățișat călduros cu Ronaldinho, unul dintre marii jucători ai Braziliei, care a evoluat, la fel ca el, pentru Barcelona și PSG.

Ancelotti: „Neymar a jucat bine în puținele minute pe care le-a avut. Acum începe o altă competiție”

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a explicat că Neymar nu a fost trimis pe teren doar pentru momentul emoțional, ci pentru că a arătat la antrenamente că poate ajuta echipa.

„A avut ocazia să joace pentru că merita să o facă. A muncit și s-a antrenat ca să se recupereze, cu mult profesionalism. Prin calitățile lui, poate ajuta echipa la această Cupă Mondială.

A jucat bine în puținele minute pe care le-a avut. Neymar nu are nevoie de motivație ca să joace. Niciun jucător nu are nevoie de asta când îmbracă tricoul Braziliei, iar cu Neymar este la fel.

Are 34 de ani și aceeași pasiune pe care o are un copil când se gândește că poate juca pentru Brazilia”, a declarat Ancelotti, conform sursei citate.

Neymar, salutând publicul de pe Hard Rock Stadium. Foto: Imago

Victoria cu Scoția i-a asigurat Braziliei primul loc în grupa C. Ancelotti a cerut însă calm înaintea fazei eliminatorii

„Acum jucăm ca o echipă, acesta era obiectivul. Nu suntem perfecți, încă avem lucruri de îmbunătățit. Putem fi puțin mai rapizi atunci când controlăm meciul. Dar sunt foarte mulțumit, pentru că echipa a progresat mult.

Acum suntem o echipă solidă. În fazele eliminatorii, această soliditate este foarte importantă. Dacă fac comparație cu primul meci, acum comitem mai puține greșeli, avem mai mult ritm și suntem mai eficienți în atac

„Cer mult calm. Nu am realizat încă nimic. Am terminat pe primul loc în grupă, dar acum începe o altă competiție. Avem încredere, echipa crește, dar trebuie să continuăm să ne îmbunătățim dacă vrem să ajungem departe”, a mai spus tehnicianul italian.

Suntem mai bine decât la începutul turneului. Echipa a găsit mai mult echilibru, se apără mai bine și înțelege din ce în ce mai bine ideea de joc. Avem încredere, dar știm că de acum înainte fiecare meci va fi mult mai complicat Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei

Ancelotti l-a lăudat și pe Vinicius, unul dintre cei mai buni jucători de la acest turneu final.

„Este satisfăcător, pentru că nu am avut niciodată dubii în privința modului în care putea ajunge la această Cupă Mondială. Pentru el este o onoare să joace pentru națională.

O face foarte bine și, în plus, a marcat cu capul, ceea ce este foarte rar la el. Nu eu îl descopăr pe Vini. Pentru mine, Vini este un jucător de top. Evident, este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume”, a declarat italianul.

4 goluri a marcat Vinicius Junior la Campionatul Mondial din 2026. A înscris prima dată în remiza cu Maroc, scor 1-1, apoi a punctat în victoria cu Haiti, 3-0, iar împotriva Scoției a reușit o „dublă”

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