Turcia fără căpitan cu România? Hakan Calhanoglu s-a accidentat, iar Inter a anunțat diagnosticul

Mijlocașul turc Hakan Calhanoglu s-a accidentat din nou la Inter, iar Cristi Chivu nu l-a putut folosi duminică în Derby della Madoninna.

Pe 26 martie, de la ora 19:00, în direct la Prima TV, se va juca Turcia - România, în primul baraj pentru accesul la Campionatul Mondial 2026.

Îngrijorare maximă în tabăra naționalei Turciei. Căpitanul Hakan Calhanoglu (32 de ani) se confruntă cu probleme musculare, iar fanii Semilunei se tem că liderul cu 102 selecții ar putea rata barajul cu România, programat joi, 26 martie, la Istanbul.

Hakan Calhanoglu are probleme medicale înaintea barajului cu România

Mijlocașul lui Inter Milano nu a fost utilizat de Cristi Chivu în derby-ul cu AC Milan, disputat duminică, 8 martie, în Serie A, din cauza unei accidentări, iar clubul nerazzurro a anunțat luni diagnosticul.

„Hakan Calhanoglu a efectuat în această dimineață un RMN la Institutul Clinic Humanitas din Rozzano. Testele au evidențiat o ușoară întindere la nivelul adductorilor coapsei drepte. Starea sa va fi evaluată în zilele următoare”.

Potrivit presei din Italia, căpitanul Turciei va lipsi aproape sigur și de la meciul următor cu Atalanta, programat sâmbătă, 14 martie.

Montella a vorbit cu Chivu despre Calhanoglu

Hakan Calhanoglu este unul dintre liderii naționalei Turciei și principalul executant al fazelor fixe. Absența lui ar reprezenta o pierdere importantă pentru echipa gazdă în duelul decisiv cu România.

În actualul sezon pentru Inter, Calhanoglu a bifat 25 de meciuri în toate competițiile, reușind 9 goluri și 4 pase decisive.

Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, s-a deplasat special luna trecută la Milano pentru a discuta cu antrenorul român al lui Inter, Cristian Chivu, despre situația lui Hakan Calhanoglu.

Pentru Montella, întâlnirea cu Chivu a fost una strategică, un schimb de informații despre liderul naționalei turce, care s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în ultima perioadă.

