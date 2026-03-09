Căderea lui Musi   De la titularul U21 incontestabil al lui Dinamo, la postura de rezervă » Cine l-a înlocuit în primul „11” cu CFR
Alexandru Musi. Foto: Raek Krishan/GOLAZO.ro
Căderea lui Musi De la titularul U21 incontestabil al lui Dinamo, la postura de rezervă » Cine l-a înlocuit în primul „11" cu CFR

George Neagu
Publicat: 09.03.2026, ora 19:51
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 19:51
  • Alexandru Musi (21 de ani), titularul obișnuit U21 al lui Dinamo, trece printr-o scădere vizibilă de formă și și-a pierdut locul în primul „11”.
  • Tânărul fotbalist va fi doar rezervă în partida cu CFR Cluj din această seară, din ultima etapă a sezonului regulat. Cine l-a înlocuit, mai jos.

CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc în Gruia, într-o partidă care încheie etapa și sezonul regulat din Liga 1. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Musi, rezervă cu CFR Cluj. Cristian Mihai, titular

Alexandru Musi se află într-o scădere vizibilă de formă după leziunea musculară suferită la finalul anului trecut.

Performanțele și cifrele slabe ale jucătorului venit de la FCSB au dus la pierderea locului de titular la Dinamo. Musi era folosit în primul „11” al „câinilor” pentru a acoperi regula U21.

Din cauza acestui fapt, Alexandru Musi este doar rezervă în meciul cu CFR Cluj. Cristian Mihai va fi titularul U21 al lui Dinamo în partida din Gruia.

  • Un motiv secundar este și absența lui Andrei Mărginean din echipa de start a lui Dinamo, jucător operat de apendicită, iar Kopic caută soluții pentru a avea o linie mediană puternică până la revenirea acestuia.

Cifrele lui Musi din 2026, după reluarea campionatului:

  • 9 meciuri
  • Medie de sub 70 minute jucate pe meci
  • Nici un gol
  • Nici o pasă de gol
1,3 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexandru Musi, conform Transfermarkt

Musi nu prinde primele 15 poziții în topul fotbaliștilor U21 din Liga 1

Firma de monitorizare SportsBase a realizat recent un top al fotbaliștilor U21 din Liga 1.

În urma concluziilor firmei de monitorizare după toate cele 29 de etape disputate, până la acel moment, GOLAZO.ro a analizat performanțele lui Alexandru Musi, în comparație cu ceilalți jucători U21.

Raportat la absolut toți fotbaliștii U21, indiferent de volumul minutelor jucate, Musi nu prinde primele 15 poziții, în ierarhia celor mai buni, departajați de Index-ul evoluțiilor lor, adică media tuturor reușitelor și nereușitelor din timpul petrecut pe teren.

Peste Musi se află și nume precum Ilaș, Kun, Radaslavescu, Maftei, Ciubotaru și chiar Cristi Mihai, colegul său de la Dinamo.

Musi are un Index de 168 și e la limită peste fotbaliști precum Rareș Pop, El Sawy și Stoian.

Cum arată top 10 jucători U21 în acest sezon, raportat la Indexul firmei SportsBase

  1. Mihnea Rădulescu (U Craiova)
  2. David Matei (U Craiova)
  3. Andrei Borza (Rapid)
  4. Andrei Coubiș (U Cluj)
  5. Ionuț Cercel (FCSB)
  6. Eduard Radaslavescu (Farul)
  7. Luca Băsceanu (U Craiova)
  8. Ștefan Bană (Oțelul)
  9. Lorenzo Biliboc (CFR Cluj)
  10. Cristian Mihai (Dinamo)
60 de jucători
din Liga 1, indiferent de vârstă, care evoluează doar pe cele 4 poziții din ofensivă (mijlocaș central ofensiv, atacant dreapta, atacant central și atacant stânga), sunt peste Musi în clasamentul Indexului SportsBase

Topul de mai sus nu ține cont de minute și în el, unde Musi e pe locul 15, apar jucători cu foarte puțin timp petrecut pe teren.

Un exemplu e Coubiș, pe care U Cluj l-a adus abia în această iarnă și care a jucat doar 430 de minute. Comparativ, Musi are aproape 1.900 de minute, ceea ce înseamnă 73% din totalul minutelor.

Dar chiar și dacă ar fi luați în calcul doar jucătorii U21 care au bifat măcar 30% din volumul total al minutelor din cele 29 de etape, Musi tot n-ar prinde top 10. Această ierarhie arată așa:

  1. M. Rădulescu - 32% minute jucate din totalul celor 2.610
  2. D. Matei - 66,5%
  3. Borza - 58,5%
  4. Radaslavescu - 76%
  5. Bană - 48%
  6. Biliboc - 47,5%
  7. D. Maftei - 52%
  8. Viktor Kun (CFR) 41%
  9. Kevin Ciubotaru (Hermannstadt) - 84,5%
  10. Narcis Ilaș (Botoșani) - 50%

CFR Cluj - Dinamo, echipele de start

  • CFR Cluj: Popa - Camora, Sinyan, Ilie, Braun - Muhar, Djokovic, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc 
  • Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, Keita, Perianu, Deac, Păun, Fică, Sfaiţ, Zahovic, Slimani
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Cîrjan, Gnahore, Mihai - Soro, Pop, Armstrong
  • Rezerve: Roşca, Din Licaciu, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, Toader, Duţu, Ikoko, Ţicu, N'Giuwu
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Kovacs Szabolcs, A1: Marica Mihai Marius, A2: A2: Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Mitruţi Daniel

