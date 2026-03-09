Seară neagră pentru Dinamo VIDEO+FOTO. Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în meciul cu CFR » A fost întrerupt de verificările VAR

CFR Cluj - Dinamo 2-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a ratat un penalty în minutul 86

CFR Cluj și Dinamo s-au întâlnit în Gruia, în partida care încheie etapa și sezonul regulat în Liga 1.

VIDEO+FOTO. Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR - Dinamo 2-0

În minutul 85, la scorul de 2-0 în favoarea CFR-ului, Cătălin Cîrjan a primit mingea în careul advers.

Căpitanul lui Dinamo i-a pasat lui Ianis Tarbă, intrat pe teren în minutul 72, în locul lui Alexandru Pop, care a șutat puternic din afara careului.

Mingea l-a lovit în braț pe Djokovic, care se afla în careu, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat imediat penalty în favoarea „câinilor”.

Cătălin Cîrjan a fost cel responsabil cu executarea penalty-ului. Acesta a șutat în partea stângă, dar portarul Mihai Popa a ghicit colțul și a respins mingea în corner.

Înainte de execuția lui Cîrjan, faza a necesitat verificarea VAR. A durat peste un minut din momentul când Cătălin Cîrjan și-a așezat mingea la punctul cu var și până la executarea loviturii.

Szabolcs Kovacs a așteptat ca arbitrii aflați în camera VAR să revadă și fazele precedente, pentru a fi sigur că penalty-ul a fost acordat în mod regulamentar.

În cele din urmă, nu a existat niciun fault sau vreo poziție de ofsaid, iar „centralul” i-a permis lui Cîrjan să execute lovitura de la 11 metri, care a fost însă ratată, iar CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport