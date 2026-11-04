„Dacă primim banii ăștia, mâine îi pun fundă” Armstrong a reacționat după ce Dinamo i-a stabilit deja prețul de vânzare: „Nu auzisem. Sincer...”

Danny Armstrong (29 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători de la Dinamo din acest sezon, a vorbit despre posibila sa plecare de la echipa lui Nuno Campos (51 de ani).

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Scoțianul a fost decisiv și în ultima partidă de campionat, 2-0 cu UTA Arad, atunci când a marcat un gol spectaculos de la aproximativ 20 de metri distanță.

Danny Armstrong, despre posibila plecare de la Dinamo: „Nu mă interesează acest subiect”

Armstrong mai are contract cu Dinamo până în vara anului 2027, iar președintele Andrei Nicolescu a anunțat suma pentru care ar fi dispus să-l cedeze în această iarnă.

„Am mai vorbit despre asta. Dacă primim 3 milioane de euro pe el, mâine îi pun fundă. Suma asta, pentru un jucător de 27-28 de ani, este extraordinară. Este însă doar un caz ipotetic”, a spus Nicolescu la DigiSport.

Scoțianul a reacționat acum după ce a aflat suma pentru care Dinamo e dispusă să-l cedeze.

„Nu, nu am auzit despre asta. Sincer, nu mă interesează acest subiect. Sunt concentrat pe fiecare meci care urmează și pe fiecare antrenament.

Pentru mine, cel mai important este să rămân concentrat și să continui să fac ceea ce fac și acum”, a declarat Armstrong la Digi Sport.

În acest sezon, Armstrong a marcat 6 goluri și a oferit 10 pase decisive, în 14 meciuri. Fotbalistul își dorește totuși să-și îmbunătățească jocul.

„Este plăcut să primesc astfel de aprecieri (n.r. - ca fiind cel mai bun). Tot ce trebuie să fac este să continui să progresez și să îmi îmbunătățesc jocul.

Statisticile vorbesc de la sine, dar aș vrea să subliniez că aportul meu la echipă nu se rezumă doar la goluri și pase decisive”.

Îmi place să marchez goluri și să livrez pase decisive, iar cu cât reușesc să contribui mai mult la reușitele echipei, cu atât este mai bine pentru noi. Danny Armstrong, jucător Dinamo

Scoțianul evoluează pentru Dinamo din vara anului 2025, când ajungea gratis, după despărțirea de Kilmarnock.

Hamilton Academical, Wolverhampton Wanderers U21 și U23, Dunfermline Athletic, Raith Rovers, Ross County, Kilmarnock și Dinamo sunt echipele pentru care a evoluat Armstrong de-a lungul carierei.

VIDEO. Supergolul marcat de Armstrong în Dinamo - UTA Arad 2-0

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