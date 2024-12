Ce trebuie să reținem mai întâi la căpitanul FCSB-ului, fotbalul sau nervii? Analizele lucide de după meciuri sau înjurăturile birjărești și sfada cu arbitrii?

Ne trage de mânecă Darius Olaru, ia nu vă mai uitați numai la ăia de afară! Avem și noi aici, pe plan local. Corect. Că tocmai ce scrisesem de Vini Jr. și ale sale derapaje la adresa publicului, a adversarilor. Odinioară, derapai pe gheață cu mașina care avea cauciucuri de vară, acum derapezi când înjuri și arăți gesturi obscene tribunei. Poezie contemporană!

Riposta scabroasă

Olaru s-a înjurat cu cineva din public la meciul de la Ovidiu, Farul-FCSB 1-1. Folosesc forma reflexivă a verbului a înjura, pentru a sublinia că la acțiune au participat minimum doi oponenți. Fotbalistul a răspuns cu o agresiune verbală unei agresiuni verbale venite din public.

Nu știm exact ce i-a strigat spectatorul (se pare ceva de colivă), am citit însă limpede pe buze riposta lui Darius, care a ținut să o implice în scabroasa și imaginara acțiune și pe mama agresorului. Din nou constatarea că avem o limbă bogată, inclusiv atunci când evocă perversiuni sexuale.

Oprobriul asumat

Aici nu e vorba că ne dăm pudici și că n-am ști cum e pe stadioane. Putem totuși încerca să ne curățăm treptat de zgura comportamentală și verbală care ne însoțește participarea la un meci pe stadion. Lucrul este valabil de ambele părți, public și jucători.

Chiar dacă pare o formă de discriminare, jucătorii sunt datori cu mai multă reținere. Creatorul de spectacol, actorul, cântărețul, comediantul sau ce-o mai fi el pe acolo se supune din start oprobriului asistenței plătitoare de bilet. Care asistență nu are nici ea drepturi absolute în virtutea unui bilet sau a unui abonament.

Farul - FCSB, Darius Olaru a înjurat un spectator FOTO: Captură Prima Sport 1

Momentele electrice ale căpitanului

Problema lui Olaru este că are fitilul scurt, deci explodează repede. Dar nici nu pare că dorește să se trateze. Olaru are și pasă filtrantă, și șut bun, în general o viziune clară asupra jocului, dublată de o capacitate de efort remarcabilă. Toate acestea sunt opacizate în momentele lui electrice.

Nu mai departe de meciul cu Hoffenheim, eroul nostru avea deja cartonaș galben și tot căuta cu lumânarea încă unul din partea arbitrului albanez Xhaja. Care din fericire s-a comportat nu ca un ecuson FIFA, ci ca un psiholog blând. De care, apropo, domnul Olaru ar avea mare nevoie dacă ar fi corect îndrumat.

Statistici

Pentru a evalua un fotbalist, statistica nu este infailibilă, dar este de un real ajutor. Cifrele îți spun și lucruri strict legate de fotbal, dar furnizează și semnale despre comportament. Hai să ne uităm pe statisticile lui Olaru furnizate de site-ul de specialitate Flashscore, iar apoi să încercăm o concluzie.

Linia de clasament a lui Darius Olaru în campionat, ediția 2024-2025 este 15 - 6 - 3 - 3 -1. Adică 15 meciuri jucate, 6 goluri, 3 pase decisive, 3 cartonașe galbene și un cartonaș roșu.

În Europa League pe sezonul în curs linia de clasament a căpitanului de la FCSB este 6 - 3 - 2 - 4 - 1. 6 meciuri disputate, 3 goluri, 2 pase decisive, 4 galbene și un roșu.

La echipa națională, lucrurile sunt mai simple. Din 8 prezențe bifate, cumulând turneul final Euro 2024 și Liga Națiunilor, Olaru are zero pe linie. Zero goluri, zero pase decisive, niciun cartonaș, fie el galben sau roșu.

Metamorfoza

Ce putem înțelege de aici? Că pentru un mijlocaș cu profil ofensiv, Olaru are statistici decente în campionat și în partidele din cupele europene, fiind practic absent din punct de vedere fotbalistic la națională indiferent de câte minute a beneficiat.

Încărcat nervos de cele mai multe ori până la refuz în meciurile sub tricoul FCSB, Olaru se metamorfozează negativ în cel al naționalei, acolo unde devine practic invizibil.

Titular la ultimul meci al naționalei din acest an, victoria cu 4-1 în fața Ciprului, a fost schimbat în minutul 66 de Șut, colegul de la FCSB. Timp de mai bine de două treimi din meci, nicio realizare pentru Olaru. Nu că nimic spectaculos, nimic pur și simplu.

Urare de an nou

Războinic la FCSB și pacifist absolut în galbenul reprezentativei. Lider în echipa care are un parcurs european remarcabil, un anonim printre selecționabili.

Este Olaru doar un bun fotbalist de uz intern, în plus și o fire irascibilă, tip pus mereu pe harță, dar pentru că e de la FCSB beneficiind de clemența arbitrilor noștri?

Este o teorie pe care, în spatele cortinei, o susțin mai mulți oameni care se pricep la fotbal. Probabil că la Olaru ar fi nevoie de ajutor specializat și n-aș vrea să se înțeleagă altceva din această afirmație.

Greu de spus dacă seninătatea cu care a trecut peste episodul scârbos cu înjurătura pentru spectator ar fi dovada personalității multiple sau a vicleniei.

Merg pe a doua variantă și îi urez lui Darius Olaru pentru noul an să se maturizeze, să lase fandacsiile de o parte și să se concentreze asupra activității de bază. Fotbalul. Sunt atâția nechemați care îl păcălesc, ceea ce nu e cazul lui.