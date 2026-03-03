„Cocaina provoacă multe daune” Jucătorul cu peste 34 de selecții la naționala Olandei a vorbit despre problemele cu drogurile: „Am rănit mulți oameni”
Daryl Janmaat. Foto: IMAGO
Campionate

„Cocaina provoacă multe daune” Jucătorul cu peste 34 de selecții la naționala Olandei a vorbit despre problemele cu drogurile: „Am rănit mulți oameni”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 19:31
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 20:55
  • Daryl Janmaat (36 de ani), fostul jucător al lui Newcastle, a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat din cauza consumului de droguri.

Janmaat a avut parte de o carieră lungă în Premier League și Eredivisie, însă la finalul carierei, când a devenit director sportiv la ADO Den Haag, s-a confruntat cu dependența de cocaină.

Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Citește și
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă

Daryl Janmaat: „Dependența de cocaină provoacă multe daune”

Fostul jucător olandez a avut parte de o accidentare care i-a forțat retragerea din fotbal în 2022, fapt care l-a afectat prodund, iar funcția de director sportiv i-a adus apoi multe bătăi de cap.

„Trebuia să primesc ajutor de la toată lumea, dar m-au lăsat de capul meu. Dintr-o dată, mi-am pierdut structura după care mă ghidam de ani de zile ca fotbalist. A fost dificil. Dependența de cocaină a pus stăpânire pe mine treptat. Începi să minți oamenii pe care îi iubești. E teribil, am rănit o mulțime de oameni.

Problemele au început abia după ce m-am retras. Ca jucător poți gestiona totul. Treci de la un antrenament la altul, de la un meci la alt meci. Când toate acestea au dispărut și m-am simțit complet nelalocul meu ca director tehnic al ADO, lucrurile au luat o întorsătură proastă.

Dependența de cocaină provoacă multe daune. Am fost foarte prins în aceasta dependență. Am trei copii care aud și citesc lucruri. Nu pot și nu vreau să intru în detalii, dar dependența mea de cocaină mi-a făcut mult rău”, a mărturisit Daryl Janmaat, în podcastul celor de la AD, potrivit as.com.

a bifat Daryl Janmaat în naționala Olandei

La un an după retragerea din fotbal, fostul fundaș dreapta a urmat un proces de reabilitare în Africa de Sud.

„Cocaina este foarte distructivă. Familia și prietenii m-au susținut, dar am dezamăgit mulți oameni. Începi să minți și să distorsionezi lucrurile. E epuizant, dar, mai presus de toate, e foarte dureros.

Au fost momente în care eram foarte, foarte rău. Am avut totul ca jucător și, de fapt, încă am. Dar s-au întâmplat multe de atunci. Prea multe. Dependența este o adevărată bătălie, în care ești la limita puterilor tale.

Ești într-o luptă. Într-o clinică ca asta, ai parte de terapie și sprijin psihologic. După aceea, am luat-o pe o altă cale. Cea corectă, din fericire”, a mai spus Janmaat.

Echipele pentru care a jucat Daryl Janmaat:

  • Heerenveen
  • Feyenoord
  • Watford
  • Newcastle
  • ADO Den Haag

Citește și

Rodrygo s-a rupt! Accidentare gravă suferită de starul lui Real Madrid » Lovitură grea și pentru naționala Braziliei. Cât va lipsi
Campionate
19:18
Rodrygo s-a rupt! Accidentare gravă suferită de starul lui Real Madrid » Lovitură grea și pentru naționala Braziliei. Cât va lipsi
Citește mai mult
Rodrygo s-a rupt! Accidentare gravă suferită de starul lui Real Madrid » Lovitură grea și pentru naționala Braziliei. Cât va lipsi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Gimnastica
18:30
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Citește mai mult
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

olanda newcastle cocaina consum de droguri daryl janmaat
Știrile zilei din sport
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Superliga
03.03
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Citește mai mult
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Superliga
03.03
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Citește mai mult
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Superliga
03.03
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Jocurile Olimpice
03.03
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Citește mai mult
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:48
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
11:28
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
09:50
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
11:08
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Top stiri din sport
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Gimnastica
03.03
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Citește mai mult
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Campionate
03.03
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Citește mai mult
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
03.03
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
03.03
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share