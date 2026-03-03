„Cocaina provoacă multe daune” Jucătorul cu peste 34 de selecții la naționala Olandei a vorbit despre problemele cu drogurile: „Am rănit mulți oameni”

Daryl Janmaat (36 de ani), fostul jucător al lui Newcastle, a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat din cauza consumului de droguri.

Janmaat a avut parte de o carieră lungă în Premier League și Eredivisie, însă la finalul carierei, când a devenit director sportiv la ADO Den Haag, s-a confruntat cu dependența de cocaină.

Daryl Janmaat: „Dependența de cocaină provoacă multe daune”

Fostul jucător olandez a avut parte de o accidentare care i-a forțat retragerea din fotbal în 2022, fapt care l-a afectat prodund, iar funcția de director sportiv i-a adus apoi multe bătăi de cap.

„Trebuia să primesc ajutor de la toată lumea, dar m-au lăsat de capul meu. Dintr-o dată, mi-am pierdut structura după care mă ghidam de ani de zile ca fotbalist. A fost dificil. Dependența de cocaină a pus stăpânire pe mine treptat. Începi să minți oamenii pe care îi iubești. E teribil, am rănit o mulțime de oameni.

Problemele au început abia după ce m-am retras. Ca jucător poți gestiona totul. Treci de la un antrenament la altul, de la un meci la alt meci. Când toate acestea au dispărut și m-am simțit complet nelalocul meu ca director tehnic al ADO, lucrurile au luat o întorsătură proastă.

Dependența de cocaină provoacă multe daune. Am fost foarte prins în aceasta dependență. Am trei copii care aud și citesc lucruri. Nu pot și nu vreau să intru în detalii, dar dependența mea de cocaină mi-a făcut mult rău”, a mărturisit Daryl Janmaat, în podcastul celor de la AD, potrivit as.com.

a bifat Daryl Janmaat în naționala Olandei

La un an după retragerea din fotbal, fostul fundaș dreapta a urmat un proces de reabilitare în Africa de Sud.

„Cocaina este foarte distructivă. Familia și prietenii m-au susținut, dar am dezamăgit mulți oameni. Începi să minți și să distorsionezi lucrurile. E epuizant, dar, mai presus de toate, e foarte dureros.

Au fost momente în care eram foarte, foarte rău. Am avut totul ca jucător și, de fapt, încă am. Dar s-au întâmplat multe de atunci. Prea multe. Dependența este o adevărată bătălie, în care ești la limita puterilor tale.

Ești într-o luptă. Într-o clinică ca asta, ai parte de terapie și sprijin psihologic. După aceea, am luat-o pe o altă cale. Cea corectă, din fericire”, a mai spus Janmaat.

Echipele pentru care a jucat Daryl Janmaat:

Heerenveen

Feyenoord

Watford

Newcastle

ADO Den Haag

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport