Rodrygo s-a rupt! Accidentare gravă suferită de starul lui Real Madrid » Lovitură grea și pentru naționala Braziliei. Cât va lipsi

Silviu Dumitru
Publicat: 03.03.2026, ora 19:18
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 19:18
  • Accidentare gravă suferită de Rodrygo Goes (25 de ani), atacant de bandă al echipei Real Madrid.
  • Starul brazilian nu va mai juca în acest sezon și va rata și Cupa Mondială din această vară. Detalii, mai jos.

Probleme uriașe pentru Real Madrid după înfrângerea surprinzătoare cu Getafe. După ce a rămas temporar fără Mastantuono (18 ani), eliminat în prelungiri pentru un comentariu jignitor la adresa arbitrului, Arbeloa a primit o nouă lovitură.

Rodrygo s-a accidentat și ratează Cupa Mondială

Absent timp de o lună, din cauza tendinitei (inflamație a tendonului), Rodrygo a revenit la meciul cu Getafe. A intrat în repriza secundă, iar în minutul 66 a căzut și s-a lovit la genunchi.

Deși era evident că are probleme, brazilianul a rămas pe teren până la finalul partidei. Personalul medical al lui Real Madrid l-a examinat în vestiar, iar marți dimineața a fost supus unor analize medicale amănunțite.

Diagnosticul primit e unul foarte grav: Rodrygo și-a rupt ligamentul încrucișat anterior la genunchiul drept. A suferit și o ruptură de meniscului lateral.

În cazul fotbaliștilor profesioniști, o accidentare de acest gen necesită o perioadă de recuperare de 9-12 luni. Rodrygo se va putea întoarce mai devreme la antrenamente, însă va fi nevoit să aștepte până când va fi pregătit 100%, pentru a reduce riscul de recidivă, potrivit Marca.

Astfel, starul nu va mai putea juca pentru Real Madrid în acest sezon. Nu va putea fi prezent nici la CM 2026, unde Brazilia le va întâlni pe Maroc (14 iunie), Haiti (20 iunie) și Scoția (25 iunie), în grupa C.

După accidentarea gravă la genunchi suferită de Rodrygo, Real Madrid se mai poate baza în atac doar pe Vinicius Junior, Gonzalo Garcia și Brahim Diaz pentru meciul de pe 6 martie cu Celta Vigo, echipa portarului Ionuț Radu. Arbeloa va fi nevoit să apeleze la juniori ai clubului pentru a completa lotul.

Golul marcat de uruguayanul Martin Satriano în meciul Real Madrid - Getafe 0-1. Foto: Captură Prima Sport
Golul marcat de uruguayanul Martin Satriano în meciul Real Madrid - Getafe 0-1. Foto: Captură Prima Sport

