Fiul lui  Niculescu e campion cu Rapid   David a câștigat Cupa Elitelor U17 în tricoul giuleștenilor » Claugol a fost prezent la meci

David Niculescu FOTO: FC Rapid
Publicat: 23.05.2026, ora 13:44
  • David Niculescu, fiul fostului atacant dinamovist Claudiu Niculescu (49 de ani), a câștigat Cupa Elitelor U17 alături de Rapid.

Deși tatăl său a scris istorie în tricoul „alb-roșiilor”, David evoluează la grupele de juniori ale rivalei din Giulești.

Fiul dinamovistului Claudiu Niculescu e campion cu Rapid

Farul Constanța și Rapid București s-au întâlnit în finala Cupei Elitelor la categoria U17. Pentru giuleșteni evoluează și David, fiul lui Claudiu Niculescu.

După o primă repriză echilibrată, încheiată la egalitate, scor 0-0, în partea a doua giuleștenii s-au dezlănțuit, după ce au fost conduși cu 1-0.

„Marinarii” au deschis scorul imediat după pauză, dar Rapid a revenit în joc și a punctat de cinci ori, stabilind scorul final, 5-1, cel mai bun jucători al finalei fiind Vlad Berceanu, mijlocașul „alb-vișiniilor”.

„(n.r. - Simți vreo presiune ținând cont de numele tatălui tău?) Din contră, este un avantaj mental, pentru că vorbește foarte des cu mine despre fotbal. Amândoi suntem foarte preocupați”, a declarat David Niculescu, potrivit Antena Sport.

Micii rapidiști s-au bucurat precum marii campioni, sub privirile părinților, ale conducerii Rapidului și ale mai multor oameni importanți din fotbal. Claudiu Niculescu a fost și el prezent la meci, pentru a-și urmări fiul.

Antrenorul grupei U17 din academia Rapidului este nimeni altul decât Alex Ioniță I, fostul atacant cu 70 de meciuri și 17 goluri în tricoul „alb-vișiniilor”.

„Este în totalitate meritul lor. Mă bucură că au avut puterea să nu renunțe... ok, și noi de pe margine am încercat să le transmitem energia de care aveau nevoie, dar totul a depins de ei și sunt mândru că antrenez așa copii.

Mă bucur enorm pentru ei, sunt niște copii minunați și cu siguranță vor ajunge fotbaliști mari”, a declarat Ioniță la finalul meciului.

